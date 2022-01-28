Ананич: так нельзя относиться к стране, которая во время ВОВ потеряла каждого третьего своего жителя
Новости Беларуси. Все внимание 28 января было приковано к Дворцу Республики, там Александр Лукашенко обратился к народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты в главном политическом событии прямо сейчас готовы расставить наши гости в выездной студии СТВ, где работает Илона Волынец.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Во Дворце Республики в эти минуты проходит концерт для участников. Хотелось бы отметить, что после выступления главы государства все гости выходили задумчивые, рассуждали, активно делились мнениями, в том числе и с нашей съемочной группой. До начала концерта мы записали небольшое интервью с Лилией Ананич, депутатом Палаты представителей.
Не было, наверное, ни одного такого Послания, в котором бы Президент ни останавливался бы очень серьезно на социальной политике. То, что точно запомнили белорусы, что не будет у нас платной медицины.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы привыкли, что это все у нас есть. И даже сам посыл, что люди обязаны заботиться о своем здоровье, немножко людей определенных взволновал, потому что «а как?», «а вдруг?» Не будет никаких вдруг. Есть четкий посыл: Беларусь была, есть и будет продолжать курс развития страны как социального государства.
Илона Волынец:
Очень важная тема – Год исторической памяти. Прозвучал тезис у главы государства, что Беларусь будет добиваться признания геноцида на международном уровне. Не все страны откликнулись на наше предложение.
Лилия Ананич:
Беларусь будет добиваться. Мы добьемся, потому что правда в том, что не только мы, белорусы, но и весь мир должен понять, что так нельзя относиться к стране, которая во время Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего своего жителя. Принятый в 2021 году закон о геноциде белорусского народа. Он обязывает правительство принять меры по признанию и осуждению геноцида белорусского народа на мировом уровне. А это значит, что все причастные к этому структуры будут целенаправленно работать именно на эту тему. И сегодня Президент ее особо подчеркнул именно для того, чтобы мы, открыв эту правду, еще раз в Год исторической памяти пристально посмотрели на вехи нашей истории.
Великая Отечественная, как подчеркнул Президент, – это славная героическая и трагическая страница нашей истории. Но наша история глубокая, нам надо видеть и понимать смыслы, которые заложены еще в тех истоках Полоцкого княжества, когда было становление, ростки государственности, полоцкого вече. Когда мы сегодня задумываемся и в Конституции предлагается внедрить институт, высший представительный орган власти – Всебелорусское народное собрание. Фактически сегодня такой же формат, когда Послание главы государства доносится максимально широкому кругу, в том числе и вот здесь вживую в прямом общении с главой государства. Тема геноцида белорусского народа – это наш не просто святой долг: добиться признания в мировом масштабе, на мировом уровне. Это фундаментальная (на века) наша миссия, потому что в уважении к этой памяти, к святости той великой Победы, понимание жертвенности белорусского народа – это преемственность поколений, это то, что мы несем миру, это наш посыл. Мы не хотим, чтобы повторилась вот эта трагедия ни на нашей земле, ни у наших соседей.
И сегодня вот это предупреждение в таких явных посылах прозвучало: предупреждение как призыв к миру, как призыв к миру из Беларуси, которая действительно несет в себе вот эту великую жертвенность в своей истории. Нам есть что ценить, что защищать, у нас великий народ и великая история. Но именно это время, последние годы буквально, мы увидели, как геополитические жернова могут смолоть на своем пути все. Об этом говорил наш национальный лидер. И наша сейчас задача (всего общества, каждого гражданина, всего белорусского народа) – в сплочении понимать, что геополитические жернова готовы стереть нашу землю как суверенное государство. Мы никому не нужны такой, как мы состоялись, страной. Но у нас есть право и все возможности, чтобы не позволить этим геополитическим устремлениям быть реализованными. В этом мудрость нашего лидера, его прозорливость. Его предложения не сиюминутны, они прозвучали на десятки лет вперед, чтобы белорусы вдумчиво продолжали строить свой суверенный белорусский дом.
Наша любимая Беларусь должна всегда быть под таким теплым отеческим крылом. Не зря ведь сегодня прозвучал вопрос про День отца. Вроде прозвучало уже в финале, но как было тепло, потому что этот вопрос прозвучал по адресу. Президент как отец нации действительно у нас так воспринимается. Это прозвучало тепло, нашло отклик. В Послании нет ни одной строчки, которая бы ни говорила о сущностном, о главном. Мне что еще очень понравилось: практический смысл по проблемам, которые озвучивались главой государства, тут же ставился вопрос правительству. Я понимаю, что дальше будет система контроля.