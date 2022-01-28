Ананич: так нельзя относиться к стране, которая во время ВОВ потеряла каждого третьего своего жителя

Новости Беларуси. Все внимание 28 января было приковано к Дворцу Республики, там Александр Лукашенко обратился к народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акценты в главном политическом событии прямо сейчас готовы расставить наши гости в выездной студии СТВ, где работает Илона Волынец.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Во Дворце Республики в эти минуты проходит концерт для участников. Хотелось бы отметить, что после выступления главы государства все гости выходили задумчивые, рассуждали, активно делились мнениями, в том числе и с нашей съемочной группой. До начала концерта мы записали небольшое интервью с Лилией Ананич, депутатом Палаты представителей. Не было, наверное, ни одного такого Послания, в котором бы Президент ни останавливался бы очень серьезно на социальной политике. То, что точно запомнили белорусы, что не будет у нас платной медицины. Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы привыкли, что это все у нас есть. И даже сам посыл, что люди обязаны заботиться о своем здоровье, немножко людей определенных взволновал, потому что «а как?», «а вдруг?» Не будет никаких вдруг. Есть четкий посыл: Беларусь была, есть и будет продолжать курс развития страны как социального государства. Илона Волынец:

Очень важная тема – Год исторической памяти. Прозвучал тезис у главы государства, что Беларусь будет добиваться признания геноцида на международном уровне. Не все страны откликнулись на наше предложение.

Лилия Ананич:

Беларусь будет добиваться. Мы добьемся, потому что правда в том, что не только мы, белорусы, но и весь мир должен понять, что так нельзя относиться к стране, которая во время Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего своего жителя. Принятый в 2021 году закон о геноциде белорусского народа. Он обязывает правительство принять меры по признанию и осуждению геноцида белорусского народа на мировом уровне. А это значит, что все причастные к этому структуры будут целенаправленно работать именно на эту тему. И сегодня Президент ее особо подчеркнул именно для того, чтобы мы, открыв эту правду, еще раз в Год исторической памяти пристально посмотрели на вехи нашей истории. Великая Отечественная, как подчеркнул Президент, – это славная героическая и трагическая страница нашей истории. Но наша история глубокая, нам надо видеть и понимать смыслы, которые заложены еще в тех истоках Полоцкого княжества, когда было становление, ростки государственности, полоцкого вече. Когда мы сегодня задумываемся и в Конституции предлагается внедрить институт, высший представительный орган власти – Всебелорусское народное собрание. Фактически сегодня такой же формат, когда Послание главы государства доносится максимально широкому кругу, в том числе и вот здесь вживую в прямом общении с главой государства. Тема геноцида белорусского народа – это наш не просто святой долг: добиться признания в мировом масштабе, на мировом уровне. Это фундаментальная (на века) наша миссия, потому что в уважении к этой памяти, к святости той великой Победы, понимание жертвенности белорусского народа – это преемственность поколений, это то, что мы несем миру, это наш посыл. Мы не хотим, чтобы повторилась вот эта трагедия ни на нашей земле, ни у наших соседей.