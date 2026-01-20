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Авдонин: между структурами ООН и Советом мира идёт некая игра

20 января 2026 17:04
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Свидетельство международного авторитета нашей страны и Президента. Так эксперты комментируют приглашение Минска в Совет мира, который созывает глава Белого дома. Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа с предложением участвовать в новом объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авдонин: между структурами ООН и Советом мира идёт некая игра-2

Беларусь рассчитывает, что Совет мира в дальнейшем расширит свои функции и полномочия. Есть много надежд на то, что новое объединение сможет активно участвовать в международных процессах по урегулированию конфликтов. В свою очередь это будет способствовать созданию новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы. 

Авдонин: между структурами ООН и Советом мира идёт некая игра-4

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Идет некая игра между структурами ООН, Советом Безопасности, и новой международной структурой – Советом мира. Но в этих условиях главное только одно – это соблюдение национальных интересов Республики Беларусь. 

Чтобы мы, безусловно, в действительности ориентировались на мир, на нивелирование всех вооруженных конфликтов, а не использовали такие броские названия, фразы таких организаций для исключительно каких-то глобальных целей крупных корпораций либо банков.

Президент США планирует утвердить полный текст устава Совета мира 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это необходимо для официального запуска инициативы. На данный момент американский лидер пригласил несколько десятков лидеров совместно содействовать миру. 

Помимо Александра Лукашенко, среди приглашенных главы России, Египта, Аргентины, Казахстана, Бразилии и представители ряда стран ЕС.

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# Алексей Авдонин # Международная политика

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