Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?

Очередная индексация пенсий – это звено в единой последовательно выстроенной социальной модели нашего государства с масштабной системой поддержки, которая затрагивает миллионы людей и напрямую влияет на качество их жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы понять, как все работает и что взято за ориентиры, давайте посмотрим на пенсионную систему в целом.

Сегодня пенсионные выплаты получают около 2 миллионов 400 тысяч человек – это 26 % населения страны. Поддержка старшего поколения требует значительных ресурсов: на пенсионное обеспечение направляется примерно 9 % ВВП. Так, в 2024 году государство выделило на эти цели 23 миллиарда рублей, в 2025-м – уже на три миллиарда больше. Право на трудовую пенсию имеют мужчины с 63 лет при стаже не менее 25 лет и женщины с 58 при стаже от 20 лет. Принципиально важно их участие в системе страховых взносов: государство подчеркивает, что пенсия – это результат многолетней работы и социальной солидарности. Отдельный приоритет – защита доходов пожилых людей от инфляции. Именно поэтому трудовые пенсии регулярно индексируются. Все решения принимаются указами Президента, где заранее определен средний процент повышения. При этом итоговая прибавка всегда индивидуальна – учитываются стаж, заработок и действующие доплаты.