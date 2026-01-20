Средний размер пенсии превысит 1 тыс. рублей! Как государство заботится о старшем поколении?
Очередная индексация пенсий – это звено в единой последовательно выстроенной социальной модели нашего государства с масштабной системой поддержки, которая затрагивает миллионы людей и напрямую влияет на качество их жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы понять, как все работает и что взято за ориентиры, давайте посмотрим на пенсионную систему в целом.
Сегодня пенсионные выплаты получают около 2 миллионов 400 тысяч человек – это 26 % населения страны. Поддержка старшего поколения требует значительных ресурсов: на пенсионное обеспечение направляется примерно 9 % ВВП. Так, в 2024 году государство выделило на эти цели 23 миллиарда рублей, в 2025-м – уже на три миллиарда больше.
Право на трудовую пенсию имеют мужчины с 63 лет при стаже не менее 25 лет и женщины с 58 при стаже от 20 лет. Принципиально важно их участие в системе страховых взносов: государство подчеркивает, что пенсия – это результат многолетней работы и социальной солидарности.
Отдельный приоритет – защита доходов пожилых людей от инфляции. Именно поэтому трудовые пенсии регулярно индексируются. Все решения принимаются указами Президента, где заранее определен средний процент повышения. При этом итоговая прибавка всегда индивидуальна – учитываются стаж, заработок и действующие доплаты.
За последние 5 лет трудовые пенсии пересматривались 12 раз. В отдельные годы было по два и даже три повышения. В совокупности с 2020 по 2025 год их рост составил 81 %, что позволило с учетом инфляции обеспечить реальное увеличение доходов пенсионеров.
В денежном выражении средняя трудовая пенсия за этот период выросла более чем на 500 рублей и фактически удвоилась. А уже в 2026 году будет достигнут новый исторический уровень: средний размер выплаты впервые превысит 1000 рублей. На пенсионную систему запланирован 31 миллиард рублей – почти на 20 % больше, чем годом ранее. Это означает как минимум два этапа индексации и сохранение курса на последовательное повышение выплат.
Одновременно меняется и отношение к занятости людей старшего возраста. Сегодня каждый пятый пенсионер продолжает работать – это около 480 тысяч человек. С начала 2025 года их число увеличилось на 27 тысяч. Существенную роль здесь сыграло снятие ограничений на выплаты работающим пенсионерам. А с января 2026 года такие же изменения коснулись и пенсий за выслугу лет для государственных служащих.
Таким образом, пенсионная система Беларуси все больше ориентируется не только на поддержку, но и на возможности выбора. Пенсия перестает быть финальной точкой – становясь частью более гибкого и устойчивого жизненного пути, за которым стоит последовательная государственная политика заботы о людях.