Переломы лучевой кости и лодыжки. Белорусские дороги превратились в каток – какие травмы сейчас наиболее часты?

Новости Беларуси. Мокрый снег и гололедица в первые дни 2022-го превратили в настоящий каток не только дороги, но и тротуары. А потому в усиленном режиме работали бригады скорых и приемные отделения больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедшие сутки по стране зафиксировано 355 гололедных травм.

Только в Витебской области 2 января к медикам обратились 120 человек. Пострадавшие говорят, что даже не успевали сгруппироваться перед падением.