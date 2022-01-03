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Переломы лучевой кости и лодыжки. Белорусские дороги превратились в каток – какие травмы сейчас наиболее часты?

03 января 2022 19:20
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Новости Беларуси. Мокрый снег и гололедица в первые дни 2022-го превратили в настоящий каток не только дороги, но и тротуары. А потому в усиленном режиме работали бригады скорых и приемные отделения больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедшие сутки по стране зафиксировано 355 гололедных травм.  

Только в Витебской области 2 января к медикам обратились 120 человек. Пострадавшие говорят, что даже не успевали сгруппироваться перед падением.  

Переломы лучевой кости и лодыжки. Белорусские дороги превратились в каток – какие травмы сейчас наиболее часты?-1

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:
Настолько типичные травмы – перелом лучевой кости в типичном месте, за счет жесткого выставления, не полусогнутые. Ну и традиционно повреждается голеностопный сустав, потому что, как правило, подворачиваются ноги. Это или разрывы, или, если уж совсем не повезет, это перелом лодыжки.  

В усиленном режиме на праздники службу несли и сотрудники МЧС. Спасатели дежурили во всех местах праздничных гуляний. И это помимо своих основных выездов.

Переломы лучевой кости и лодыжки. Белорусские дороги превратились в каток – какие травмы сейчас наиболее часты?-4

К слову, с 25 декабря по 2 января в стране произошло 240 пожаров. При этом в саму новогоднюю ночь каких-либо серьезных ЧП зафиксировано не было.

Что делать, если поскользнулся и упал? Травматолог рассказал о первой самопомощи.

# Гололед # происшествия # Сергей Шуманский # Фотофакт

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