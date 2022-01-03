СК о погибшем в новогоднюю ночь в Речице: «Концентрация этилового спирта в крови мужчины составляла 4,3 промилле»

Новости Беларуси. 2022-й мог бы по праву считаться чуть ли не самым спокойным Новым годом за последнее десятилетие точно. Если бы не смерть молодого человека в Речице. Ситуация, безусловно, трагическая и требующая тщательного расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 31 декабря примерно в 23:10 сотрудники милиции на остановке общественного транспорта задержали мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Его доставили в Речицкий РОВД, а затем повезли на медосвидетельствование в районную больницу. По дороге задержанному стало плохо. Молодого человека экстренно доставили в приемный покой, стали проводить реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия врачей, парень скончался. Сейчас СК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Александр Гриньков, заместитель начальника УСК по Гомельской области:

Следователями по данному факту проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера, на теле умершего не обнаружено повреждений внутренних органов, переломов костей. В настоящее время установлено, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составляла 4,3 промилле.

Следователи изучают круг общения умершего. Установлено, что молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности.