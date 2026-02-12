В кинотеатре «Москва» состоится премьера фильма Григория Азарёнка «Душа защитника»

В Минске готовятся к большой премьере. Вечером 12 февраля в кинотеатре «Москва» зрителям впервые покажут новую картину Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Душа защитника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа режиссера Григория Азаренка – это не просто документальное кино.

Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров – в момент решения боевых задач, в обычной мирной жизни, в честных, откровенных разговорах, которые редко попадают в объектив. Зрителю расскажут истории пограничника и летчика, бойца СОБРа, срочника и ветерана. Авторы обещают живой, человеческий взгляд. Без пафоса, но с уважением к тем, кто сегодня несет службу.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, режиссер фильма «Душа защитника»:

Мы видим, что происходит в мире. Уже все отбросили розовые мечты о пацифизме, все вооружаются, все начинают войны. Войны начинаются по несколько в месяц и Беларуси, чтобы выжить, чтобы выстоять нужны воины, защитники, нужны люди, для которых есть нечто дороже самого главного – своей собственной жизни. Это Родина, это Президент, это наше Отечество. И об этих людях нужно рассказывать.