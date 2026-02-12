Экологичное топливо – новый завод по производству пеллет построят в Узденском районе
Экологически чистое и экономически выгодное топливо. Новый завод по производству пеллет построят в Узденском районе. Продукция будет направлена на нужды местной котельной, что позволит снизить зависимость от импортируемого природного газа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благодаря новому производству появятся новые рабочие места.
Какой он – надежный источник экологичного топлива для местной энергетики – сюжет Ольги Пасечник.
За станком – Андрей Трус. В отрасли деревообработки уже 14 лет. Его задача – превращать обычную доску в готовый материал, из которого потом вырастают дома. Но сегодня это не тяжелый труд, в помощь – автоматика. Современный станок сам пилит, калибрует и доводит до идеала. Андрей лишь задает параметры и следит за процессом. За смену выходит до 5 кубов вагонки или до 10 кубов бруса.
Андрей Трус, станочник деревообрабатывающих станков Узденского лесхоза:
Мы здесь производим погонажные изделия, такие как вагонка, доска пола, блок-хаус, имитация бруса, также профилированный брус, который идет впоследствии на строительство дома. Работать мне здесь нравится.
В Узденском лесхозе работают две современные линии лесопиления. Оборудование позволяет перерабатывать бревна диаметром до 40 сантиметров. На каждой линии ежедневно трудится около 10 человек.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Обеспечить выпуск всей лесопродукции помогает современное техническое оснащение. Линия полностью автоматизирована. Ежедневно выходит около 50 метров кубических пиломатериалов.
Технология отработана: круглый лес поступает в брусовочный станок. На выходе – готовый продукт и спрос на него высок. Около 70 % процентов изделий идет на экспорт.
Подробности в видео.