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В 2026 году в Минской области построят 111 профилакториев на 20 тысяч телят

12 февраля 2026 14:00
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Обеспечить достойное содержание поголовья и снизить падеж скота: в 2026 году в центральном регионе возведут 111 профилакториев, рассчитанных на 20 тысяч телят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом шла речь во время областного семинара-учебы, посвященного современным технологиям выращивания и сохранения молодняка.

В 2026 году в Минской области построят 111 профилакториев на 20 тысяч телят-2

В нем приняли участие более 100 представителей аграрного сектора региона. Площадкой для демонстрации успешных практик и современных образцов техники стал молочно-товарный комплекс «Котяги» сельхозпредприятия «Игнатичи» Минского района.

Здесь презентовали новинки от белорусского производителя: тележки-весы, аппараты для бережного размораживания молозива и модульные боксы для индивидуального содержания телят. Современный МТК рассчитан на 2300 голов, из которых порядка половины – молодняк.

В 2026 году в Минской области построят 111 профилакториев на 20 тысяч телят-4

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Сохранности скота мы уделяем большое внимание. Это актуальная тема. Она находится на постоянном контроле Минского облисполкома. Мы добились определенных положительных результатов по итогам прошлого года, сократив падеж скота на 12,5 %.

Обсудили и ход подготовки аграриев области к весенне-полевым работам. Сейчас формируются запасы семян, удобрений, топлива. В помощь – более 100 единиц новой сельхозтехники.

# Животные # Предприятия Беларуси # Сельское хозяйство # Алексей Кушнаренко

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