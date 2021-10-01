Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя

Новости Беларуси. Женский взгляд на убийство сотрудника КГБ и циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева.
Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женский взгляд на убийство сотрудника КГБ и циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева.
Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх,СТВ:
Наша с вами жизнь не остановилась после всех событий 2020 года и произошедших на днях в Минске. Изменилась – да, но мы продолжаем жить. Сердце сотрудника КГБ Дмитрия, который при исполнении служебных обязанностей был хладнокровно убит, прекратило биться 28 сентября.
Знаете, в чем главная отличительная черта сотрудника силовых ведомств? Он не идет на задание с целью убить преступника или подозреваемого, главное – задержать, предотвратить преступление, обезвредить. Чувствуете разницу? Не убить, а обезвредить и задержать, сохранив жизнь.
Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах. Читайте здесь.
Юлия Артюх:
Отмороженные на всю голову бчб-адепты, беглые террористы, а теперь их можно и нужно называть именно так и никак иначе, призывают именно к убийствам. Они прикрываются какими-то там несправедливыми выборами, а по факту жаждут только крови, чтобы в момент хаоса в нашей стране захватить власть. Им плевать, что на бчб-последователей, что на красно-зеленых. Они прогнившие и протухшие, преследуют только свои личные интересы.
Циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева уже тысячный раз подтвердили их грязный, преступный умысел. Змеиное гнездо тут же зашипело – надо же отыграть на трагедии. Но, заметьте, они не сожалеют о том, что произошло, они говорят: жалко, что так мало силовиков положил этот ублюдок. Стервятникам плевать, что потери с обеих сторон. Призывают брать оружие и продолжить начатое этим бчб-отморозком.
Юлия Артюх:
Прокопьев еще смеет обращаться к сотрудникам группы «Альфа», чтобы они перешли на их «светлую» сторону. Я тебе отвечу. Это люди чести, но такому, как ты, неведомо, что такое честь. Они верны своей стране и своему народу и с предателями и террористами вроде тебя не договариваются. Их предназначение как раз бороться с такими мразями, и свою задачу они будут выполнять достойно. Думаю, найдутся специалисты, с которыми в скором времени ты сможешь пообщаться лично.
Все доводы по поводу постановочного видео трагедии дико глупы, ровно как и о том, что Зельцер защищал себя и свое жилье. Этот подонок готовился к террористическому акту, установил камеры, зарядил ружье. Он не открыл дверь по требованию сотрудников, а стоял с заряженным ружьем и готов был убивать. Такая была установка, к которой как раз и призывают беглые террористы.
Юлия Артюх:
Во всех подробностях этой трагедии разберутся следователи. Диму с позывным «Нирвана» уже не вернуть. Но мы теряем лучших не для того, чтобы опускать руки. Ведь жизнь «Нирваны» – не пост в Telegram, и даже будучи погибшим он продолжает выполнение поставленных задач в лице своих товарищей.
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