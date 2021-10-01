Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя

Юлия Артюх,СТВ:

Наша с вами жизнь не остановилась после всех событий 2020 года и произошедших на днях в Минске. Изменилась – да, но мы продолжаем жить. Сердце сотрудника КГБ Дмитрия, который при исполнении служебных обязанностей был хладнокровно убит, прекратило биться 28 сентября.

Знаете, в чем главная отличительная черта сотрудника силовых ведомств? Он не идет на задание с целью убить преступника или подозреваемого, главное – задержать, предотвратить преступление, обезвредить. Чувствуете разницу? Не убить, а обезвредить и задержать, сохранив жизнь.

Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах. Читайте здесь.

Юлия Артюх:

Отмороженные на всю голову бчб-адепты, беглые террористы, а теперь их можно и нужно называть именно так и никак иначе, призывают именно к убийствам. Они прикрываются какими-то там несправедливыми выборами, а по факту жаждут только крови, чтобы в момент хаоса в нашей стране захватить власть. Им плевать, что на бчб-последователей, что на красно-зеленых. Они прогнившие и протухшие, преследуют только свои личные интересы.

Циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева уже тысячный раз подтвердили их грязный, преступный умысел. Змеиное гнездо тут же зашипело – надо же отыграть на трагедии. Но, заметьте, они не сожалеют о том, что произошло, они говорят: жалко, что так мало силовиков положил этот ублюдок. Стервятникам плевать, что потери с обеих сторон. Призывают брать оружие и продолжить начатое этим бчб-отморозком.