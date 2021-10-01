Прямой эфир

Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя

01 октября 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на убийство сотрудника КГБ и циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева.

Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя-1

Юлия Артюх,СТВ: 
Наша с вами жизнь не остановилась после всех событий 2020 года и произошедших на днях в Минске. Изменилась – да, но мы продолжаем жить. Сердце сотрудника КГБ Дмитрия, который при исполнении служебных обязанностей был хладнокровно убит, прекратило биться 28 сентября.

Знаете, в чем главная отличительная черта сотрудника силовых ведомств? Он не идет на задание с целью убить преступника или подозреваемого, главное – задержать, предотвратить преступление, обезвредить. Чувствуете разницу? Не убить, а обезвредить и задержать, сохранив жизнь.

Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах. Читайте здесь.

Юлия Артюх:
Отмороженные на всю голову бчб-адепты, беглые террористы, а теперь их можно и нужно называть именно так и никак иначе, призывают именно к убийствам. Они прикрываются какими-то там несправедливыми выборами, а по факту жаждут только крови, чтобы в момент хаоса в нашей стране захватить власть. Им плевать, что на бчб-последователей, что на красно-зеленых. Они прогнившие и протухшие, преследуют только свои личные интересы.

Циничные видеообращения Цепкало и Прокопьева уже тысячный раз подтвердили их грязный, преступный умысел. Змеиное гнездо тут же зашипело – надо же отыграть на трагедии. Но, заметьте, они не сожалеют о том, что произошло, они говорят: жалко, что так мало силовиков положил этот ублюдок. Стервятникам плевать, что потери с обеих сторон. Призывают брать оружие и продолжить начатое этим бчб-отморозком.

Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя-3

Юлия Артюх:
Прокопьев еще смеет обращаться к сотрудникам группы «Альфа», чтобы они перешли на их «светлую» сторону. Я тебе отвечу. Это люди чести, но такому, как ты, неведомо, что такое честь. Они верны своей стране и своему народу и с предателями и террористами вроде тебя не договариваются. Их предназначение как раз бороться с такими мразями, и свою задачу они будут выполнять достойно. Думаю, найдутся специалисты, с которыми в скором времени ты сможешь пообщаться лично.

Все доводы по поводу постановочного видео трагедии дико глупы, ровно как и о том, что Зельцер защищал себя и свое жилье. Этот подонок готовился к террористическому акту, установил камеры, зарядил ружье. Он не открыл дверь по требованию сотрудников, а стоял с заряженным ружьем и готов был убивать. Такая была установка, к которой как раз и призывают беглые террористы.

Юлия Артюх:
Во всех подробностях этой трагедии разберутся следователи. Диму с позывным «Нирвана» уже не вернуть. Но мы теряем лучших не для того, чтобы опускать руки. Ведь жизнь «Нирваны» – не пост в Telegram, и даже будучи погибшим он продолжает выполнение поставленных задач в лице своих товарищей.

Артюх: все доводы по поводу постановочного видео дико глупы, как и о том, что Зельцер защищал себя-5

Читайте также:

 Тертель: мы знаем, кто стоит за убийством офицера КГБ, без ответа это не останется

Олег Белоконев: лежачий, убитый муж уже, и она спокойно всё это снимает. В каких семьях воспитывались эти люди?

Наталья Кочанова о гибели офицера: «Пережить это невозможно. Хоронить ребёнка – это самое страшное»

# Убийство # Юлия Артюх # Валерий Цепкало # Вадим Прокопьев # Дмитрий Федосюк # Андрей Зельцер

Другие новости рубрики

Все новости
Правда ли, что кесарево влияет на характер человека? Мнение гинеколога
01 октября 2021 13:28

Правда ли, что кесарево влияет на характер человека? Мнение гинеколога

«Дошёл до дна». Непростая судьба: как сложилась жизнь ребёнка, в семье которого был алкоголик?
01 октября 2021 13:20

«Дошёл до дна». Непростая судьба: как сложилась жизнь ребёнка, в семье которого был алкоголик?

«Старение начинается с мозга». Эти советы помогут вам долго оставаться молодыми
01 октября 2021 13:16

«Старение начинается с мозга». Эти советы помогут вам долго оставаться молодыми