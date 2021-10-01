Тертель: мы знаем, кто стоит за убийством офицера КГБ, без ответа это не останется

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Сегодня для нас это очень непростой день, для всего Комитета госбезопасности, я думаю, что и всех силовых структур. Мы провожаем своего товарища, коллегу боевого. Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Эта красная черта перейдена – мы без ответа эту ситуацию не оставим. Конечно, семья не останется без заботы государства. Глава государства вчера обратил мое особое внимание на заботу о семье, о жене, о ребенке. Вся помощь будет оказана. Но еще раз подчеркну, что красную черту перешли, надо ждать, что мы этого не забудем. Все будет по закону. Вместе с тем мы будем действовать так, как действуют наши коллеги на Западе – решительно, на упреждение и обязательно чтобы обеспечить гарантированное исключение потери наших сотрудников.

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