Наталья Кочанова о гибели офицера: «Пережить это невозможно. Хоронить ребёнка – это самое страшное»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть. Этот молодой человек только вступил в жизнь, но он был истинным героем нашей страны, он патриот нашей страны. Он делал все, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. И поэтому, конечно, мы скорбим вместе с родными и близкими, мы скорбим всей страной, потому что мы не имеем права терять таких молодых людей, которые защищают нашу страну. И мы должны сделать все, чтобы мир и спокойствие сохранить в нашей стране. Мы должны вместе объединиться, все люди, все люди доброй волей. Потому что мы недавно отмечали юбилей Победы. Тогда, когда люди страдали, погибали. Они об одном мечтали – чтобы было мирное небо, чтобы было спокойствие. Сегодня оно у нас есть, мир, спокойствие. Почему мы теряем людей? Мы не имеем права допустить, мы должны все вместе сказать этому нет. Надо сделать все, все от нас зависящее, от каждого жителя нашей страны, чтобы не допустить этого. А такими молодыми людьми мы гордимся.