Наталья Кочанова о гибели офицера: «Пережить это невозможно. Хоронить ребёнка – это самое страшное»

Новости Беларуси. В Минске прощаются с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ Дмитрием Федосюком. Гражданская панихида проходит в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прощаются с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ Дмитрием Федосюком. Гражданская панихида проходит в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки в эти минуты приходят коллеги Дмитрия по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью. В последний путь героя проводят со всеми почестями. Церемония проходит с участием роты почетного караула. В 10 утра в зал внесли венок от Президента. Ранее Александр Лукашенко заявил, что произошедшее с офицером безнаказанным не останется. То, что случилось с защитником мира на нашей земле, вызвало небывалый резонанс. Скорбит вся Беларусь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть. Этот молодой человек только вступил в жизнь, но он был истинным героем нашей страны, он патриот нашей страны. Он делал все, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. И поэтому, конечно, мы скорбим вместе с родными и близкими, мы скорбим всей страной, потому что мы не имеем права терять таких молодых людей, которые защищают нашу страну. И мы должны сделать все, чтобы мир и спокойствие сохранить в нашей стране. Мы должны вместе объединиться, все люди, все люди доброй волей. Потому что мы недавно отмечали юбилей Победы. Тогда, когда люди страдали, погибали. Они об одном мечтали – чтобы было мирное небо, чтобы было спокойствие. Сегодня оно у нас есть, мир, спокойствие. Почему мы теряем людей? Мы не имеем права допустить, мы должны все вместе сказать этому нет. Надо сделать все, все от нас зависящее, от каждого жителя нашей страны, чтобы не допустить этого. А такими молодыми людьми мы гордимся.
Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. 31-летний житель Минска стрелял из охотничьего ружья. В сложившейся ситуации боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк поступил как настоящий герой. Выполняя воинский долг, офицер мужественно взял огонь на себя. От полученных ранений он скончался. Террорист был ликвидирован ответным ударом.
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