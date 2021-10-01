Олег Белоконев: лежачий, убитый муж уже, и она спокойно всё это снимает. В каких семьях воспитывались эти люди?

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беспрецедентный случай такого цинизма, жестокости. Ведь даже по видео видно, что эти люди готовились и человек настроен был стрелять. Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненный или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому. Может быть, грубо, но искренне.

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