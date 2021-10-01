Олег Белоконев: лежачий, убитый муж уже, и она спокойно всё это снимает. В каких семьях воспитывались эти люди?

Новости Беларуси. В Минске прощаются с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ Дмитрием Федосюком. Гражданская панихида проходит в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прощаются с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ Дмитрием Федосюком. Гражданская панихида проходит в клубе имени Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беспрецедентный случай такого цинизма, жестокости. Ведь даже по видео видно, что эти люди готовились и человек настроен был стрелять. Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала… Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненный или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому. Может быть, грубо, но искренне.
Наталья Кочанова о гибели офицера: «Пережить это невозможно. Хоронить ребёнка – это самое страшное». Читайте здесь.
Напомним, в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир минских многоэтажек по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. 31-летний житель Минска стрелял из охотничьего ружья. В сложившейся ситуации боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк поступил как настоящий герой. Выполняя воинский долг, офицер мужественно взял огонь на себя. От полученных ранений он скончался. Террорист был ликвидирован ответным ударом.
Читайте также:
«Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске
Николай Карпенков о ситуации, в которой погиб сотрудник КГБ: был женский голос, были угрозы, что с ребёнком может что-то произойти
Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах