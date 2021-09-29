Прямой эфир

Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах

29 сентября 2021 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цветы, лампады и горечь несправедливости от кровавой расправы над офицером, выполнявшим свой долг. Убийство сотрудника Комитета госбезопасности отозвалось скорбью тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах-1

Детали трагедии пока не обнародованы – ведется расследование уголовного дела. Однако общественный градус негодования белорусов говорит сам за себя.

Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах-4

Юлия Артюх, ведущая СТВ, жена офицера:
Мы, жены силовиков, конечно, прекрасно понимаем, что работа наших мужей сопряжена с риском для жизни. Такая опасная работа. Но мы не готовы встречать своих мужей в гробах. А наши дети – тем более. Это героический поступок, потому что он первым ворвался в квартиру и тем самым принял смертельный удар на себя. Сейчас, просматривая ленты Telegram-каналов, видео на YouTube, просто поражаюсь циничности и грязи, которая там льется в комментариях. Те, кто призывал убивать силовиков, обезличивали их, должны ответить.

Читайте также:

«Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске

Виталий Леонович об убийстве силовика: мы должны калёным железом вот это БЧБ-отродье выгнать

«Ни один преступник не уйдёт от ответственности». Генпрокурор об убийстве сотрудника КГБ

# Убийство # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Щёкин: «Давайте будем говорить откровенно: нам объявлена террористическая война»
29 сентября 2021 17:12

Николай Щёкин: «Давайте будем говорить откровенно: нам объявлена террористическая война»

«Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жёсткой». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске
29 сентября 2021 16:52

«Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жёсткой». Наталья Эйсмонт о реакции Президента на убийство офицера КГБ в Минске

«Она не могла ни сформулировать фразу, ни толком задать вопрос». Что происходило во время чатов с Тихановской?
29 сентября 2021 16:37

«Она не могла ни сформулировать фразу, ни толком задать вопрос». Что происходило во время чатов с Тихановской?