Юлия Артюх об убийстве офицера КГБ: мы, жёны силовиков, не готовы встречать своих мужей в гробах

Юлия Артюх, ведущая СТВ, жена офицера:

Мы, жены силовиков, конечно, прекрасно понимаем, что работа наших мужей сопряжена с риском для жизни. Такая опасная работа. Но мы не готовы встречать своих мужей в гробах. А наши дети – тем более. Это героический поступок, потому что он первым ворвался в квартиру и тем самым принял смертельный удар на себя. Сейчас, просматривая ленты Telegram-каналов, видео на YouTube, просто поражаюсь циничности и грязи, которая там льется в комментариях. Те, кто призывал убивать силовиков, обезличивали их, должны ответить.

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