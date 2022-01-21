«Люди откликнулись». Маркевич побывал на диалоговой площадке в Столбцах

Новости Беларуси. В Минской области продолжают обсуждать проект изменений и дополнений Основного закона нашей страны. Еще одна тематическая диалоговая площадка состоялась в Столбцах с участием министра культуры Анатолия Маркевича, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он встретился с местными жителями и ответил на все волнующие вопросы. Говорили о социальных гарантиях, здравоохранении, образовании. Особое внимание отвели исторической памяти и роли молодежи в общественной жизни. Участники активно включались в диалог, делились мнениями и задавали вопросы.

Татьяна Курмышева, директор Столбцовской детской школы искусств: Не первый раз присутствуем на таких площадках. Для меня это очень интересная тема. С огромным вниманием и удовольствием слушаю ответы специалистов на разные волнующие нас вопросы. Меня волнуют все вопросы: от воспитания молодежи, семьи, здравоохранения, политические.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Очень активно работа ведется в масштабах всей страны. Очень приятно, что наше общество, люди откликнулись на те предложения, которые прозвучали, нашей Конституционной комиссии. Более 7 000 предложений и высказываний поступило. Надо отметить, что абсолютное большинство – конструктивные замечания, предложения звучат.

Всего в области прошло 200 диалоговых площадок, состоялось более полутысячи встреч в трудовых коллективах. В обсуждениях приняли участие свыше 30 тысяч человек.