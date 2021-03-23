Артём Пухов: в Конституционной комиссии есть опытные управленцы, которые могут стать фильтром моих инициатив и инициатив молодёжи

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «Постскриптум» заместитель декана юридического факультета БГУ Артем Пухов. В БГУ проходят диалоговые площадки. Мы аккумулируем предложения, чтобы голос каждого молодого человека, молодой девушки был услышан Юлия Бешанова, СТВ:

Какие цели ставит молодежь сейчас, что бы хотелось? Как работает сейчас молодежь, может, на диалоговых площадках, как аккумулируются предложения?

Артем Пухов, замдекана юридического факультета БГУ:

Это большая честь вообще для любого молодого человека – быть приглашенным в Конституционную комиссию, принять участие в ее работе. Я, как и любой другой член Конституционной комиссии, осознаю тот груз ответственности, который ложится на плечи каждого члена. Что касается молодежи, то работа по обобщению, по сбору предложений по изменениям Основного закона страны началась не вчера и даже не позавчера. В Белорусском государственном университете мы полгода точно, а может быть и больше, проводим диалоговые площадки, встречаемся со студенческой молодежью. Мы интересуемся их мнением, инициативами, запросами, аккумулируем предложения, чтобы голос каждого молодого человека, молодой девушки был услышан. Читайте также: Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня А вы знали, какие страны чаще всего меняли свою конституцию? Алексей Сокол: наша Конституция за 27 лет показала свою достаточно серьёзную работоспособность по сравнению с другими странами Международный опыт будет учтен, но мы обязательно должны учитывать наш исторический опыт Юлия Бешанова:

Президент на встрече с Конституционной комиссией сказал, что нам будет очень полезен и международный опыт, в том числе опыт соседних государств. На какие страны нам было бы интересно посмотреть с точки зрения законодательства?

Артем Пухов:

Международный опыт будет учтен, но мы обязательно должны учитывать наш исторический опыт, а мы имеем здесь достаточно богатый опыт. В Беларуси за ее современную историю было пять Конституций. Мы должны взять все лучшее, что было в них – какие-то идеи, положения обсудить. Второй момент с точки зрения работы самой комиссии. По проекту предыдущей Конституции (1994 года) также создавалась Конституционная комиссия. Она была создана Верховным Советом Республики Беларусь уже 22 июня 1990 года, куда вошли депутаты и представители науки и практики юридической. Были созданы две рабочие группы, которые параллельно занимались подготовкой альтернативных проектов, и чуть позже они выработали единый проект, который был готов примерно к середине 1991 года. Но мы прекрасно знаем, что наша действующая Конституция была принята 15 марта 1994 года и опубликована 30 марта 1994 года. То есть с момента разработки проекта Основного закона до момента его принятия и опубликования прошел значительный промежуток времени. Возвращаясь к тем требованиям, условиям, которые есть сегодня в работе Конституционной комиссии: глава государства четко определил срок – свою работу комиссия должна закончить к 1 августа 2021 года путем предоставления обновленного варианта текста Конституции. Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси и как выглядит окончательный состав комиссии? Отвечаем на волнующие вопросы

В действующей Конституции есть нормы, которые устарели в силу определенных изменений в структуре государственного аппарата Артем Пухов:

Сегодня мы живем в эпоху динамично развивающихся общественных отношений. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, попросту не могло быть 10-20 лет назад. И часть этих отношений, вновь возникающих, подлежит непосредственно конституционно-правовому регулированию. Определенные изменения в этом плане в Конституции, вероятнее всего, появятся. Приведу простой пример. В действующей Конституции есть нормы, которые устарели в силу определенных изменений в структуре государственного аппарата. Так или иначе, это Основной закон страны, соответственно, данные моменты должны быть устранены. Обновление Конституции необходимо, но делать это нужно очень вдумчиво, путем глубокого анализа, путем прогнозирования возможных последствий изменений тех или иных норм в краткосрочной и среднесрочной перспективах. И ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя уподобляться тем государствам, где Основной закон страны меняется уж слишком часто. К сожалению, такие примеры в мире есть. Конституция не может меняться в угоду каким-то сиюминутным потребностям.