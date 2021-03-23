300 дневных и круглосуточных лагерей. Куда могут съездить школьники Минской области на каникулах для оздоровления?

Новости Беларуси. Около 10 тысяч школьников оздоровятся в Минской области во время весенних каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в области будут работать более 300 дневных и круглосуточных лагерей. Например, в Столбцовском районе их будет 9. Здесь отдохнут 270 ребят. Чтобы сделать каникулы для школьников насыщенными, для них подготовили различные экскурсии, игры на свежем воздухе, посещение бассейна, встречи с интересными людьми. А чтобы поддержать иммунитет – витаминный рацион: в меню будут включены свежие овощи и фрукты.

Жанна Самойленко, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома:

Стало уже традицией при организации воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием в Столбцовском районе использовать проектную систему работы. Сами ребята становятся участниками так называемого театра или своеобразного кино. То есть они получают какую-либо роль, сживаются с ней. Так, например, они могут побывать путешественниками, если посетят лагерь с дневным пребыванием на базе средней школы № 2 Столбцов. Там предложат проект «Вокруг света за шесть дней». А могут и вжиться в роль Робинзона, если поучаствуют в лагере под названием «Ровесник», что на базе средней школы № 3 Столбцов, – там для детей предложен будет проект «Остров здоровых ребят».