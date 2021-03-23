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Могут дать штраф и лишить прав. ГАИ Минского района начала контролировать соблюдение правил обгона

23 марта 2021 15:27
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области взяла на контроль соблюдение правил обгона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Внимание опасным участкам проезжей части.

Могут дать штраф и лишить прав. ГАИ Минского района начала контролировать соблюдение правил обгона-1

В основном это закругления и сужения дороги. Инспекторы выезжают в рейды ежедневно, в том числе на авто без специальной окраски. Нарушителей правил обгона ждет штраф: от 58 до 290 рублей. Могут и лишить прав. Только с начала 2021 года 450 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Могут дать штраф и лишить прав. ГАИ Минского района начала контролировать соблюдение правил обгона-4

Иван Кузьменко, начальник ОГАИ УВД Минского райисполкома:
В результате проведенных инженерных анализов за многие годы мы уже определили на территории района места, где обгон может быть небезопасен. Данные места обозначены соответствующими дорожными знаками, нанесена соответствующая дорожная разметка. В тех местах, где необходимо было понижение скорости движения, данные знаки тоже установлены (до 60-70 километров в час).

Могут дать штраф и лишить прав. ГАИ Минского района начала контролировать соблюдение правил обгона-7

Основная цель акции – профилактика, ведь последствия таких аварий одни из самых тяжелых.

# ГАИ # общество # Иван Кузьменко # Фотофакт

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