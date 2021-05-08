Артист Большого театра: в нашей семье дедушка с бабушкой по маминой линии познакомились на войне

В преддверии Дня Победы многие знаменитые люди поделились своими семейными историями и поздравили всех с наступающим праздником. В числе тех, кто вспомнил об ужасах войны, артист Владимир Громов.

Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

У каждой белорусской семьи есть в истории, наверное, родственники (дедушки, бабушки), которые участвовали в Великой Отечественной войне. Так и в нашей семье дедушка с бабушкой по маминой линии познакомились на войне и потом прожили долгую счастливую жизнь.

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Мой дедушка по папиной линии воевал, потерял ногу на войне. В каждой семье война оставила свой след. И в преддверии этого праздника Дня Победы хочется пожелать всем людям мирного неба, счастья, любви, добра и долгих лет счастливой жизни.

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