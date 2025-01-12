«Марафон единства» готовятся встретить Новополоцк, Гродно и Минск

В Минске вскоре откроется уникальная фотовыставка о самых ярких моментах «Марафона единства». Она будет предварять старт масштабных мероприятий акции в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, культурно-просветительский проект встретят еще в двух городах. Уже завтра – в Новополоцке. Организаторы «Марафона единства» откликнулись на приглашение жителей одного из самых молодых городов Беларуси устроить там праздник.

Специально для него подготовлена эксклюзивная программа. В нее включен уникальный концерт, на котором выступит Президентский оркестр с артистами «Марафона единства». Программу составляют специально для Новополоцка, и она будет показана только один раз и только там. Далее 17-18 января «Марафон единства» будет в Гродно, а завершит свое движение по стране акция в Минске.