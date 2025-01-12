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Военные летчики отрабатывают технику пилотирования на малых высотах

12 января 2025 13:31
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Техника пилотирования на малых высотах и посадка в условиях плохой видимости. Новый год для белорусских военных летчиков традиционно начался с командирских полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные летчики отрабатывают технику пилотирования на малых высотах-2

Используются все типы воздушных судов, имеющиеся на вооружении в смешанной авиационной базе в Мачулищах. Руководители подразделений выполняют сложные элементы пилотирования, посадку по радиолокационным системам, дают мастер-класс молодым пилотам.

Военные летчики отрабатывают технику пилотирования на малых высотах-4

Александр Беляев, командир смешанной авиационной базы:
Эти полеты являются образцово-показательными полетами в плане их проведения и организации. То есть на все должности, в том числе дежурных по разным службам, назначаются первые лица. На разведку погоды летал я как командир авиационной базы. Участвуют в полетах только руководящий летный состав, то есть от командира звена и выше. 

В наступившем году у авиабазы плотный график боевой подготовки. Ну а нынешние командирские полеты проводятся как днем, так и в ночное время.

# Вооруженные силы Беларуси

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