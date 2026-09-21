Жители агрогородка Вертелишки столкнулись с проблемой – из кранов в их домах течет ржавая вода, которая не пригодна даже для бытовых нужд. Более полугода тянется эта история. И судя по всему, у нее возможен счастливый финал. Коммунальники решают вопрос – возводят новые артезианские скважины.
Работы идут по графику.
Сейчас комплекс ежесуточно пропускает до 27 тысяч кубометров воды.
Производительность объекта – 60 кубометров в час: этого достаточно, чтобы снабжать чистой водой весь населенный пункт, включая жилые дома, а также социальные и административные объекты.
Работы по модернизации водопроводных сетей продолжаются. В нынешнем году в Минской области планируют их заменить более 70 километров.
Температура воды всегда держится на уровне пяти или семи градусов по Цельсию. Из-за перепада высот скорость течения в ручье достигает двух-трех метров в секунду. Криница не замерзает даже в лютый мороз. Вода мягкая и целебная. Эликсир, подаренный самой природой, чтобы оздоровиться душой и телом.
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» демонстрирует устойчивые результаты.
В наступающем году Дзержинск примет областные «Дожинки». В рамках подготовки к событию в городе начата масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры.
Проблема достигла такого уровня, что правительство рассматривает перспективу эвакуации 10-миллионного Тегерана.
Качество питьевой воды значительно улучшилось для нескольких тысяч человек, в том числе проживающих в сельской местности.
Значительного результата удалось достичь благодаря слаженным действиям ОСВОДа с МЧС, МВД и исполкомами.
Одна из станций появилась и в агрогородке Будагово. Здесь проживает более 700 человек.
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