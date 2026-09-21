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Новости по тегу #Вода

В агрогородке Вертелишки завершают строительство новых артезианских скважин
21 сентября 2026 17:05

В агрогородке Вертелишки завершают строительство новых артезианских скважин

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году
13 августа 2026 17:55

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

В Солигорском районе масштабно обновляют очистные сооружения
07 августа 2026 14:28

В Солигорском районе масштабно обновляют очистные сооружения

Новую станцию обезжелезивания открыли в Копыльском районе
12 июня 2026 06:35

Новую станцию обезжелезивания открыли в Копыльском районе

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания
18 февраля 2026 06:39

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания

Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника
30 января 2026 11:29

Ионы фтора, серебра и кремния – какие заболевания поможет вылечить вода из Юцковского родника

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ
28 января 2026 07:21

На 100% обеспечили качественной питьевой водой – Беларусь подводит итоги пятилетки в сфере ЖКХ

Масштабная модернизация водоснабжения началась в Дзержинском районе
30 декабря 2025 07:13

Масштабная модернизация водоснабжения началась в Дзержинском районе

Населению Тегерана грозит эвакуация из-за дефицита воды
12 ноября 2025 07:03

Населению Тегерана грозит эвакуация из-за дефицита воды

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го
31 октября 2025 07:59

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го

В Беларуси на 35 % снизилось количество несчастных случаев на воде
24 октября 2025 08:09

В Беларуси на 35 % снизилось количество несчастных случаев на воде

С начала 2025-го в Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды
20 октября 2025 14:08

С начала 2025-го в Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды