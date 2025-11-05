Какие объекты социальной инфраструктуры появились в агрогородке Зембин – узнали у председателя райсовета

Зембин – небольшой агрогородок в Борисовском районе Минской области, но с большой и богатой историей. Здесь можно увидеть заброшенный костел, еврейское наследие и галерею с картинами французской художницы Надежды Леже. В 2026 году Зембин отметит 500-летие со дня своего первого упоминания. К юбилею населенный пункт заметно преобразится – от пешеходных дорожек до новых объектов. Что уже сделано, а какие изменения еще ожидают агрогородок, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Освящен в 1908 году – побывали в храме Святого архангела Михаила агрогородка Зембин и поговорили с настоятелем

В 2026 году Зембин отметит свое 500-летие. К празднику агрогородок будет не узнать. Благоустройство охватит улицы и дворы, социальные и торговые объекты. Преобразится буквально каждый квадратный метр. Работа в этом направлении ведется. Некоторые локации уже радуют местных жителей. Когда-то на этом месте располагался стадион, который со временем пришел в негодность. Теперь здесь большая зона отдыха, где занятия по душе себе найдут дети и взрослые.

Лилия Чеча, председатель Борисовского районного Совета депутатов:

Сегодня в каждом населенном пункте сами люди и руководство заботятся о том, чтобы создать условия для отдыха. Конечно, прежде всего, для того, чтобы родители с маленькими детьми могли прийти, отдохнуть. Дети поиграть на горках, на детских площадках, покататься на качелях. Возникла такая идея создания парка-сквера с обустройством таких элементов, как горки, качели, скамейки и беседки, чтобы можно было прийти и отдохнуть в свободное время. Алеся Иванова, корреспондент:

Новый сквер уже оценили местные жители? Вообще, насколько он был необходим в агрогородке? Сколько здесь молодежи живет сегодня? Лилия Чеча:

Если брать трудоспособное население, то это больше половины. Из них треть – молодое поколение, которое, в общем, обучается в нашей школе, детском саду.

Алеся Иванова:

Какие отзывы уже по поводу всех этих горок, беседок? Наверняка люди очень довольны и счастливы. Лилия Чеча:

В выходные дни здесь просто звенит воздух от детских голосов. Все ребята собираются, приходят. Мамы приходят с маленькими детьми. Вечерами приходят пожилые граждане и просто прогуливаются. С таким добром и улыбкой стали относиться к тому, чтобы это сберечь.

Алеся Иванова:

Недалеко от сквера отошли буквально два шага и уже очередной новый объект в агрогородке. Расскажите, что это? Лилия Чеча:

Мы с вами говорили о том, что в том числе на этом месте был старый стадион, приспособленный для того, чтобы заниматься спортом ребятам, которые обучаются в школе. Сегодня здесь уже обустроен новый стадион. Мы видим, что он имеет оборудование для игровых видов спорта – игры в футбол, баскетбол, волейбол. Также усовершенствованное покрытие позволит ребятам меньше получать травм и с удовольствием играть в игры. Обнесен он тоже специальным материалом для того, чтобы было удобно выполнять игровые приемы.