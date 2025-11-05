Свыше 4,5 тыс. квартир планируют построить в Минской области в 2025 году

В 2025 году в центральном регионе планируется построить свыше 4,5 тысячи квартир. Минская область традиционно занимает лидирующие позиции в этой сфере. Масштабная программа по строительству жилья реализуется и в Червенском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только до конца этого года планируют ввести 35 тысяч квадратных метров. Так, близится к завершению строительство 40-квартирного жилого дома в городском поселке Смиловичи. Квартиры в нем предназначены для многодетных семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Руслан Чернявский, заместитель председателя Червенского райисполкома:

При строительстве каждого жилого дома всегда предусматривается устройство дворовых территорий. Это инженерные сети, подъездные пути, детское игровое оборудование. Разрабатываются еще проекты перспективного строительства многоквартирных жилых домов на 2026-2027 год. То есть каждый год у нас идет реализация многоквартирного жилого дома в Червенском районе, один-два дома.

На следующий год в Червене запланировано строительство дома на 60 квартир. Половина из них – арендные. Это жилье предназначено для закрепления в районе молодых специалистов востребованных профессий.