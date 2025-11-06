Как правильно ухаживать за волосами в холодный период? Бьюти-шпаргалка от экспертов

Алина Трус, корреспондент:

Осенне-зимний период нередко вносит изменения в привычную рутину. Уход за собой становится более многоступенчатым и щадящим. Узнаем, как сохранить здоровье волос при низких температурах.

Холодное время года – стресс для всего организма. Дефицит витаминов С и D снижает иммунитет. Это приводит к сезонному выпадению волос. Поэтому необходимо поддерживать в первую очередь здоровье и красоту изнутри. Сбалансированное питание может повлиять на рост густоту и длину волос. Важно составить правильный рацион.