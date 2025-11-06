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Как правильно ухаживать за волосами в холодный период? Бьюти-шпаргалка от экспертов

06 ноября 2025 15:11
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Как правильно ухаживать за волосами в холодный период? Бьюти-шпаргалка от экспертов-1

Алина Трус, корреспондент:
Осенне-зимний период нередко вносит изменения в привычную рутину. Уход за собой становится более многоступенчатым и щадящим. Узнаем, как сохранить здоровье волос при низких температурах. 

Холодное время года – стресс для всего организма. Дефицит витаминов С и D снижает иммунитет. Это приводит к сезонному выпадению волос. Поэтому необходимо поддерживать в первую очередь здоровье и красоту изнутри. Сбалансированное питание может повлиять на рост густоту и длину волос. Важно составить правильный рацион.

Как правильно ухаживать за волосами в холодный период? Бьюти-шпаргалка от экспертов-3

Екатерина Никитина, эстетический трихолог, нутрициолог:
Для волос очень важен белок, поэтому делаем упор на белковую составляющую. Что это может быть? Конечно, это у нас мясная продукция, полезные каши, рыбка, та же самая икра. Обязательно зелень. В зелени содержатся ферменты, витамины и минералы. Еще очень важны жиры. Но жиры должны быть полезные. Это может быть авокадо, тот же самый кусочек сала. Не забываем про водичку. Это тоже очень важно.

Не обходится преображение и без особых ритуалов. После очищения и увлажнения обязательный этап в уходе – питание. Волосы необходимо укрепить изнутри, сделать их более устойчивыми к повреждениям.

Как правильно ухаживать за волосами в холодный период? Бьюти-шпаргалка от экспертов-5

Александра Лученок, технолог-эксперт в восстановлении волос и эстетической трихологии:
После мытья головы и перед сушкой мы используем дополнительные кондиционирующие несмываемые продукты. Такая техника наслоения продуктов друг на друга для того, чтобы дополнительно прокондиционировать волосы, облегчить расчесывание, снять статический эффект. А после сушки можно также использовать масла либо шелк, чтобы снять статический эффект после сушки и дополнительно защитить волосы от внешних факторов воздействия. 

Подробности в видео.

# Здоровье # Красота # Алина Трус

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