40 семей военнослужащих получили ключи от арендных квартир в Старых Дорогах

В Старых Дорогах отмечают новоселье. Долгожданные квартиры к празднику заселяют семьи военнослужащих. В райцентре построили арендный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Квартиры с чистовой отделкой, потому заселяться можно сразу. Ключи получили 40 семей военнослужащих. Обеспечение жильем людей, стоящих на защите страны, – приоритетный вопрос для государства. Создаются условия для их комфортной службы.

Артем Юркевич, командир батальона войсковой части:

Предоставилась отличная возможность получить арендное жилье от государства. Целый дом в Старых Дорогах под эти цели выделен. Очень приятно, решает жилищный вопрос. Буквально рядышком больница, центральная школа, детский садик, магазины. Все очень удобно и компактно. Но самое главное, что близко до службы.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси:

Сделана ставка на обеспечение всех военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендным жильем. Это один из этапов реализации программы по обеспечению жильем военнослужащих удаленных от областных центров гарнизонов.