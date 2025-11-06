Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ

Череду торжественных открытий продолжили в Молодечно. В райцентре свою работу начал новый операционный блок. Он появился в первой хирургической и ортопедо-травматологической части больницы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В арсенале врачей современные инструментально-диагностические аппараты, в том числе рентгеновские установки, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также ангиографический комплекс.

Современный медицинский объект позволит расширить возможности хирургов. Благодаря высокотехнологичному оборудованию здесь будут проводить сложнейшие операции. В новом блоке созданы комфортные условия как для самих пациентов, так и для работающего персонала.