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Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ

06 ноября 2025 14:40
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Череду торжественных открытий продолжили в Молодечно. В райцентре свою работу начал новый операционный блок. Он появился в первой хирургической и ортопедо-травматологической части больницы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ-2

В арсенале врачей современные инструментально-диагностические аппараты, в том числе рентгеновские установки, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также ангиографический комплекс. 

Современный медицинский объект позволит расширить возможности хирургов. Благодаря высокотехнологичному оборудованию здесь будут проводить сложнейшие операции. В новом блоке созданы комфортные условия как для самих пациентов, так и для работающего персонала.

Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ-4

Василий Гисич, заместитель главного врача по медицинской части Молодечненской центральной районной больницы:
Новое оборудование соответствует всем современным требованиям. Все это позволит оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, обеспечит повышение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам Молодечненского района и закрепленных за нами других районов. 

Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ-6

Григорий Шевчук, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
В каждой операционной находится отдельный стерилизационный кабинет, в котором проходит весь цикл стерилизации. И, конечно, для людей. Позволит работать на новых, современных, комфортных условиях, что тоже отразится на состоянии и удобстве наших пациентов.

На базе Молодечненской центральной районной больницы создан межрайонный центр специализированной медпомощи. Здесь работает 26 отделений и кабинетов, где обслуживаются порядка 130 тысяч жителей.

# Медицина # Государственная политика в области здравоохранения

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