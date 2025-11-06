Новый операционный блок заработал в Молодечненской ЦРБ

Череду торжественных открытий продолжили в Молодечно. В райцентре свою работу начал новый операционный блок. Он появился в первой хирургической и ортопедо-травматологической части больницы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Череду торжественных открытий продолжили в Молодечно. В райцентре свою работу начал новый операционный блок. Он появился в первой хирургической и ортопедо-травматологической части больницы № 1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В арсенале врачей современные инструментально-диагностические аппараты, в том числе рентгеновские установки, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также ангиографический комплекс.
Современный медицинский объект позволит расширить возможности хирургов. Благодаря высокотехнологичному оборудованию здесь будут проводить сложнейшие операции. В новом блоке созданы комфортные условия как для самих пациентов, так и для работающего персонала.
Василий Гисич, заместитель главного врача по медицинской части Молодечненской центральной районной больницы:
Новое оборудование соответствует всем современным требованиям. Все это позволит оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, обеспечит повышение доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам Молодечненского района и закрепленных за нами других районов.
Григорий Шевчук, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
В каждой операционной находится отдельный стерилизационный кабинет, в котором проходит весь цикл стерилизации. И, конечно, для людей. Позволит работать на новых, современных, комфортных условиях, что тоже отразится на состоянии и удобстве наших пациентов.
На базе Молодечненской центральной районной больницы создан межрайонный центр специализированной медпомощи. Здесь работает 26 отделений и кабинетов, где обслуживаются порядка 130 тысяч жителей.