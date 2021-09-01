«Арбузы наши вы уже знаете». Николай Лукашенко с подарками посетил приют в Минске

Новости Беларуси. Внимание и подарки достались 1 сентября и постояльцам столичного Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов на Ваупшасова. Сегодня здесь проживает более 350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимание и подарки достались 1 сентября и постояльцам столичного Дома-интерната для пенсионеров и инвалидов на Ваупшасова. Сегодня здесь проживает более 350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению Александра Лукашенко их навестили младший сын Президента, Николай, пресс-секретарь Президента, представители Федерации хоккея во главе с председателем, журналисты-активисты и те, кто работает вместе с главой государства. Привезли гости продукты с подворья Президента.
Сладкие арбузы, банки с медом и вареньем. Вот оно, раздолье для сладкоежек. И, конечно, кроме продуктов, у соцучреждения появилось 1 сентября и новое необходимое медоборудование. Ингалятор, массажер, лазерный аппарат и многое другое. В этом учреждении особая забота проявляется в условиях коронавируса. Так уже проведена вакцинация всех постояльцев. Не обошлось и без теплого и душевного общения.
Николай Лукашенко:
Арбузы наши вы уже знаете, мед и с весны наши подарки. Также мы в этом году немного разнообразились и добавили ко всему медицинскую аппаратуру – то, что тоже может вам очень сильно пригодиться и пойдет по-настоящему на пользу.