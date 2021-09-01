Теперь студентов будет отчислить сложнее. Виктор Лискович рассказал об изменениях в образовании в Беларуси

Петр Орлов: Осень – активное время не только для школьников и студентов, но также и для парламентариев, которые традиционно открывают осеннюю сессию парламента. На Республиканском педагогическом совете обсуждалась достаточно широко новая редакция Кодекса об образовании. Что, на ваш взгляд, будет нового в редакции Кодекса? Планируется ли рассмотрение этого законопроекта на осенней сессии?

Новости Беларуси. О том, какие преобразования уже в 2021 году ждут систему образования, в программе Новости «24 часа» на СТВ поговорим с одним из участников Республиканского педагогического совета, председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В первом чтении проект измененного Кодекса об образовании был принят в апреле этого года. После этого была создана рабочая группа в Палате представителей Национального собрания, куда вошли представители органов госуправления, депутаты Палаты представителей и, конечно же, члены Совета Республики. Весь летний период мы дорабатывали предложения, которые поступили от наших жителей, учителей, педагогов.

Хотелось бы, наверное, остановиться на основных посылах, которые будут интересны и полезны нашим людям. Что касается дошкольного образования, то появится такая норма как возможность получения образовательных программ на дому. Конечно, для этого должны быть определенные показания медицинские, которые будут констатироваться комиссией ВКК при больницах. И после получения заключения медицинского наши дети смогут проходить обучение в домашних условиях. Коснутся изменения и школьного образования. Очень часто вопрос поднимался по возможности досрочного зачисления детей в школу, в первый класс. Здесь законодатель планирует определить норму: с 1 сентября по 31 октября будет продлена возможность зачисления в школу, то есть на два месяца раньше. Коснется нововведение и подвоза учащихся. Для того чтобы обеспечить безопасность детей при подвозе, будут дети из одного места забираться транспортом. И будет разрешен при наличии свободных мест подвоз учителей, которые проводят обучение в данных школах. Не оставим без внимания и высшие учебные заведения. Сейчас, чтобы была возможность у руководителей вузов отчислить студентов, необходимо было 36 часов пропусков по неуважительным причинам – эта цифра увеличится до 72 часов.

Петр Орлов:

Одна из важнейших тем, которая была поднята в ходе Республиканского педагогического совета, – это вопросы воспитания. На ваш взгляд, кто играет большую роль в воспитательном процессе: семья, школа или общество?

Виктор Лискович:

Я бы сказал, что все играют роль. Но, конечно же, координатором всей этой работы по воспитанию ребенка, который начинает свой жизненный путь в детском садике и заканчивая 11-м классом, конечно же, педагоги. Они увязывают влияние общества на ребенка, помощь родителей, роль родителей. Я ни в коей мере не говорю, что родители должны быть в стороне, нет. Они, может быть, львиную долю и должны делать работы, но, конечно же, подсказывать методически, регулировать какие-то процессы, которые педагог видит во время обучения ребенка в школе, должны в школе педагоги, учителя. И вот тут роль классных руководителей, да и любого учителя-предметника, конечно же, будет ключевой.