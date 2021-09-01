«Всегда востребована стоматология». Дмитрий Пиневич о том, какие специальности популярны среди будущих медиков

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия по случаю начала учебного года прошли в Белорусском медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничные мероприятия по случаю начала учебного года прошли в Белорусском медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить будущих врачей приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Первокурсники не упустили возможности пригласить гостей на торжественное посвящение в студенты, один из важных моментов которого – это клятва воспитанника медицинского вуза. Новое пополнение пообещало учиться врачебному делу и стать достойными специалистами. По крайней мере, все образовательные условия для этого созданы.
Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Практикоориентированность. Это симуляционное обучение и широкое внедрение информационных технологий. Важный компонент, какие бы ни были информационные технологии, какие бы ни были поддержка и система клинических решений, какие бы ни были диагностические возможности, связанные с МРТ, КТ, вопросы общегуманитарные, общебиологические и вопросы взаимоотношений врач-пациент, вопросы милосердия и квалификации будут поставлены во главу угла.
Всегда востребована стоматология остается. Востребован и факультет в Гродно высшего сестринского образования, востребован факультет диагностический в гродненском тоже регионе. Педфак остается. Наша педиатрическая служба охраны материнства и детства остается нашей визитной карточкой, мы сохранили педиатрические факультеты. Более того, мы их открываем и полагаем, что это наша, советская еще, практика останется. И педиатры будут одними из лучших у нас не то что на постсовестком пространстве, вообще в Восточной Европе.