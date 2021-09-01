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Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?

01 сентября 2021 17:09
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия по случаю начала учебного года прошли и в Белорусском медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?-1

На первом курсе будут учиться 1 500 студентов. Не скрывают, это лучшие из лучших. Медицинский профиль в 2021 году был востребован как никогда. Во время вступительной кампании конкурс на некоторые специальности составил более трех человек на место, а проходные балы приблизились к 400. Впервые осуществлен набор в военно-медицинский институт. Он вырос из факультета. В главный медицинский белорусский ВУЗ приехали учиться студенты из России, Индии, Израиля, Шри-Ланки, Ирана. 

Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?-4

Хамзи Юсеф, студент БГМУ (Ливан):
Приехал сюда, потому что это очень хороший университет. У них есть высокий рейтинг в мире. И, конечно, я хочу быть врачом.

Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?-7

Николай Маевский, студент БГМУ:
С детства я мечтал стать военным, как мой отец. А по ходу учебы я решил, что хочу стать врачом. В конце учебы я решил совместить эти две специальности.

Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?-10

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
У нас в планах в этом году организация университетской клиники по стоматологии на базе республиканской клинической стоматологии. Это позволит нашим студентам стоматологического профиля на высоком уровне осваивать и образовательные, и научные, и лечебные программы работы в данной клинике. Запланировано начало строительства нового общежития для студентов на 500 мест. Строительство нового практикооринтированного симуляционного аккредитационного центра, который обеспечит все образовательные функции для студентов университета. И, конечно же, будет определенным аккредитационным центром для врачей-специалистов различного профиля для Республики Беларусь.

Мечтал стать военным, а потом захотел учиться на медика. Почему абитуриенты поступают в медицинский?-13

В 2021 году главная медицинская кузница кадров отметит свой вековой юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в начале ноября.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Хамзи Юсеф # Николай Маевский # Сергей Рубникович # Фотофакт

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