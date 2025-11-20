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Лукашенко заявил, что Зеленского могут убрать с должности

20 ноября 2025 12:29
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Лукашенко заявил, что Зеленского могут убрать с должности-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко, комментируя коррупционный скандал на Украине, заявил, что западные кураторы могут убрать Владимира Зеленского из власти. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Он подчеркнул, что проблема не в отдельных хищениях, а в системе управления страной извне. 

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», – сказал он, подразумевая Зеленского.

На фоне расследования НАБУ в энергетическом секторе у ряда чиновников и бизнесменов, включая Тимура Миндича, были проведены обыски, семи фигурантам были предъявлены обвинения. Верховная рада отправила в отставку министров, причастных к этому делу, что усилило политический кризис в Киеве.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко

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