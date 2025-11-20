Физико-математический фестиваль завершился в Минске: энергия идей, живые открытия и настоящие победители

Финальный аккорд Физико-математического фестиваля прозвучал в Минске ярко и эмоционально — как и вся история проекта, стартовавшего 27 октября и объединившего сотни увлеченных наукой ребят и их наставников из всех регионов Беларуси. Фестиваль проводится Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации , Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь и Русского Дома в Минске .

Открыла очный этап Ирина Юрьевна Реброва, кандидат физико-математических наук, доцент, декан физико-математического факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

«Сегодня у нас большой праздник! Наш фестиваль выходит на финишную прямую — и мы рады видеть, как много в нем неподдельного интереса, новых открытий и настоящей научной коммуникации», — подчеркнула она.

События очно-заочного этапа привлекли участников из более чем 70 учреждений образования. В физико-математической неделе приняли участие 560 школьников и 76 наставников, а преподаватели Университета Льва Толстого помогли участникам погрузиться в новые темы — от симметрии и теплопередачи до поэтической физики Пушкина.

С приветствием выступила Анастасия Сергеевна Калугина, первый заместитель директора Фонда «Моя история» - руководитель Департамента международного сотрудничества. Она отметила, что фестиваль стал новым этапом международного образовательного взаимодействия двух стран.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес главного партнера фестиваля – Россотрудничества в Республике Беларусь и его руководителя Юрия Анатольевича Макушина.

Александр Александрович Самуйлич, директор Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь, напомнил о том, что подобные проекты создают новые возможности для молодежи и поддерживают интерес к инженерно-техническим направлениям.

От ТГПУ им. Л. Н. Толстого с приветственной речью выступили проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент Александр Юрьевич Фролов, декан физико-математического факультета, кандидат физико-математических наук, доцент Ирина Юрьевна Реброва, заведующий кафедрой общей и теоретической физики кандидат физико-математических наук, доцент Дамир Абдулганович Нургулеев.

Финальный день: идеи, эксперименты и научный азарт