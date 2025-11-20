Физико-математический фестиваль завершился в Минске: энергия идей, живые открытия и настоящие победители
Финальный аккорд Физико-математического фестиваля прозвучал в Минске ярко и эмоционально — как и вся история проекта, стартовавшего 27 октября и объединившего сотни увлеченных наукой ребят и их наставников из всех регионов Беларуси.
Фестиваль проводится Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь и Русского Дома в Минске.
Открыла очный этап Ирина Юрьевна Реброва, кандидат физико-математических наук, доцент, декан физико-математического факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
«Сегодня у нас большой праздник! Наш фестиваль выходит на финишную прямую — и мы рады видеть, как много в нем неподдельного интереса, новых открытий и настоящей научной коммуникации», — подчеркнула она.
События очно-заочного этапа привлекли участников из более чем 70 учреждений образования. В физико-математической неделе приняли участие 560 школьников и 76 наставников, а преподаватели Университета Льва Толстого помогли участникам погрузиться в новые темы — от симметрии и теплопередачи до поэтической физики Пушкина.
С приветствием выступила Анастасия Сергеевна Калугина, первый заместитель директора Фонда «Моя история» - руководитель Департамента международного сотрудничества. Она отметила, что фестиваль стал новым этапом международного образовательного взаимодействия двух стран.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес главного партнера фестиваля – Россотрудничества в Республике Беларусь и его руководителя Юрия Анатольевича Макушина.
Александр Александрович Самуйлич, директор Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь, напомнил о том, что подобные проекты создают новые возможности для молодежи и поддерживают интерес к инженерно-техническим направлениям.
От ТГПУ им. Л. Н. Толстого с приветственной речью выступили проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент Александр Юрьевич Фролов, декан физико-математического факультета, кандидат физико-математических наук, доцент Ирина Юрьевна Реброва, заведующий кафедрой общей и теоретической физики кандидат физико-математических наук, доцент Дамир Абдулганович Нургулеев.
Финальный день: идеи, эксперименты и научный азарт
Очный этап прошел на базе Национального детского технопарка и объединил более 100 участников из 17 учреждений образования.
Программа дня включала серию мероприятий:
• Пленарная сессия — доклады экспертов о развитии физико-математического и инженерно-технического образования.
• Постерная слайд-сессия — краткий обзор творческих проектов–победителей очно-заочного этапа, комментарии по формату представления результатов командного состязательного мероприятия и критериям оценки.
• Практическая секция для наставников – выступления методистов и учителей-предметников с оригинальными идеями и методами изучения дисциплин физико-математического цикла, а также мастер-классы, в том числе в лаборатории «Лазерные технологии».
• Командное состязание, в ходе которого школьники выполняли творческие задания по темам постерной сессии.
На конкурс было подано более 30 проектов, 20 прошли в финал, а затем были сформированы 11 команд. Интересной находкой организаторов фестиваля стала идея формирования смешанных команд. Учащиеся из разных школ и городов быстро нашли общий язык, распределили роли и создали яркие, нестандартные решения. В число победителей и призеров состязательной части очного этапа фестиваля вошли представители всех 17 учреждений образования.
Победители, призеры и проекты-финалисты
Команды работали над темами, охватывающими весь спектр физики и математики:
от теоремы о сумме углов треугольника до сверхпроводимости и математики лабиринтов.
Победителем стала команда «Резонатор Гельмгольца», участники которой представляли учреждения образования:
- Мирская средняя школа им. Героя Советского Союза Г. А. Чекменева,
- Жеребковичская средняя школа имени М. Г. Минкевича,
- гимназия № 50 г. Минска,
- гимназия № 22 г. Минска,
- средняя школа № 2 г. Островца,
- средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза П. А. Кривоноса, г. Кличева,
- средняя школа № 2 имени Н. М. Осененко, г. Поставы.
Призовые места заняли команды «Геометрия в танце» и «Ферромагнитная жидкость».
Фестиваль, который объединяет
Финал получился насыщенным, по-настоящему теплым и эмоциональным. Участники отмечали атмосферу сотрудничества, свободы для творчества и уникальную возможность научиться друг у друга.
«Этот фестиваль объединяет тех, кто не боится думать, пробовать, ошибаться и снова искать решения», — отметили организаторы.
Физико-математический фестиваль завершается, но его энергия — общение, новые знания, дружба между школами и целыми регионами — точно продолжит жить в проектах ребят, которые уже сегодня создают будущее науки.
*На правах рекламы.