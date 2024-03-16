Лукашенко: нам как никогда нужно это единство! Чтобы выстоять

Новости Беларуси. 30 лет назад начался отсчет нового этапа истории современной Беларуси. Тогда же был заложен фундамент правового развития страны – Конституция. Спустя три десятилетия независимости пришло время оглянуться, оценить, чего мы добились, и задуматься о будущем. Накануне об этом говорили за овальным столом во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Президент, то, что было обещано белорусам в первый год обретения суверенитета, по большому счету выполнено.

Потому что есть с кого спросить и кому ответить. И это одно из основных отличий от парламентской системы, к которой в свое время подталкивали ангажированные политики, Запад. Тем не менее белорусы выбрали сильную власть. И решение народа – то, на что в стране ориентировались всегда. А еще шли от жизни, отвечая актуальным вызовам и угрозам. Обновленная Конституция – яркий пример. Пока западные государства утопают в разноцветной повестке, переписывают учебники истории и подменяют понятия, в нашей стране на самом высоком уровне – уровне Основного закона – закрепляют важность исторической памяти, сохранения института традиционной семьи. Так решили сами белорусы, проголосовав на референдуме.

Вадим Гигин, генеральный директор ГУ «Национальная библиотека Беларуси»:

Большая работа уже проведена, особенно в сфере исторической политики. Год народного единства, Год исторической памяти, учреждение праздника народного единства, создание Совета по исторической политике, расследование дела о геноциде белорусского народа, введение курса «История белорусской государственности» – все это стало сильными шагами идеологического характера. Можно судить об этом хотя бы по, мягко говоря, нервной реакции наших противников. Они пропустили этот удар и сейчас пытаются наверстать упущенное. Уверен, что у них ничего не получится. Однако создать фундаментальный документ недостаточно, важно его понимать, жить по его законам. Согласно 21-й статье Конституции Беларуси, каждый гражданин обязан защищать ее своими делами. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в 2020-м Беларусь выстояла, хотя недруги ждали, что мы сдадимся, страна присоединится к сомнительным союзам и в итоге потеряет себя. Но сегодня о Беларуси говорят как о «самой». Мы попадаем во многие мировые топы: низкий уровень бедности, высокое качество продукции. Потому наша страна как кость поперек горла для хозяев Белого дома.