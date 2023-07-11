Сергей Батрак: демократия – это не более, чем фантик красивой конфеты

Григорий Азаренок, СТВ: Война идет… Юридически специальная война операция, но уже многие произносят слово «война». Происходят и трагедии человеческие, жизненные, и мы все следим за тем, что происходит на линии боевого столкновения. Уже в 1939 году был снят фильм «Александр Невский», уже во время Великой Отечественной войны снимался фильм «Иван Грозный». А вот сейчас есть документальные проекты очень мощные, есть и появляются какие-то художественные фильмы, сериалы, но это все какие-то волонтеры, люди на свои деньги и так далее. Культура не переходит на военные рельсы. А нужно ли, как вы считаете?

Сергей Батрак, актер, музыкант, продюсер:

Я считаю, что нужно, необходимо. Очень серьезная проблема с идеологией в стране. Когда мы жили в рамках СССР, у нас была единая идеология построения светлого будущего. Как результат – народ где-то был общим. Потом пришел Михаил Сергеевич со своим плюрализмом. И получилась чушь собачья. Вот понятно, что сейчас, глядя из будущего, уже понимая, что и где происходило, понимаешь, что это был большой чей-то план плюрализма. К чему приводит плюрализм? Я вам рассказывал историю короткую, когда я понял, что все сказки про демократию – это не более, чем сказки. Когда-то мне посчастливилось стать председателем совета дома. У нас дом был новый, постоянно воры пролазили, выносили квартиру. 235 квартир. Мы подумали, собрался совет активистов, мы подумали, что нужно поставить забор и системы видеонаблюдения.

Собрали собрание, потому что по закону требуется собрание. Думаю: ну ладно, хорошо, я председатель. 235 – кто-то будет за, кто-то будет против, кто-то скажет: я приду, я подумаю и так далее. Не поверите, 235 квартир, 235 разных мнений. Кто-то говорил: в суд подавать, да кто ты такой? Я просто махнул рукой, плюнул на мнение всех, кто там, так сказать, болтался, и железной рукой отправил эти деньги на целевое назначение, поставили заборы – кражи прекратились. И через два года, когда я уже не жил в этом доме, встречал людей, они говорили: Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. И это вывод, когда я смотрю на нашего президента, я понимаю, какая огромная страна, сколько надо успеть охватить… Это нужно обладать огромным талантом, огромной харизмой, чтобы все это держать в своих руках, потому что демократия – это не более, чем фантик красивой конфеты.

Читайте также:

«У нас абсолютно разный менталитет». Гладкая прокомментировала попытки западных СМИ вбить клин между Лукашенко и Путиным

Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси

«Они по-другому не могут». Немецкий журналист объяснил вопросы западных СМИ Александру Лукашенко