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Лебедева: если бы в 2020 году мы не выстояли, это было бы страшно

02 мая 2024 18:42
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим патриотическое воспитание молодежи в Беларуси, а также вспомним трагические события в Одессе. В гостях корреспондент Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Лебедева: если бы в 2020 году мы не выстояли, это было бы страшно-1

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Нацизм – это очень страшно. И глядя на «одесскую Хатынь», нужно понимать, что если бы в 2020 году Президент не вышел с автоматом и не показал, кто в доме хозяин, и не сказал, что любимую не отдают, у нас было бы не что-то подобное, у нас было бы точно так же. У нас было бы даже хуже, потому что мы страна гораздо меньше.

Григорий Азаренок, СТВ: 
Да и технологии уже все опробованы.

Ксения Лебедева:
И если учесть, что от Бреста до Москвы прямая дорога через Смоленск, то, наверное, этот путь их интересовал со стороны Польши. И если бы в 2020 году мы не выстояли, это было бы страшно. Это нужно помнить, об этом нужно рассказывать. И каждый должен это понимать.

События Хатыни 22 марта, которые мы вспоминаем ежегодно, – это тоже пример того, что в Украине об этом не знали, об этом не слышали. Кто-то не хотел об этом слышать, а кто-то даже не знал, что Хатынь сжигали как раз таки солдаты СС. И, наверное, это наша ошибка, это большая ошибка наших преподавателей, наших педагогов, нашей идеологии, что мы все это длительное время об этом молчали. А нужно понимать, что Одесса сегодня – это пример того, что никто с нами не будет церемониться. И не дай бог вражеский сапог вступит на территорию Беларуси, нас всех просто будут резать, нас будут убивать, нас будут сжигать. 

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# общество # общество # Ксения Лебедева # Григорий Азарёнок

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