В Чаусском районе открыли памятный знак в честь героев-освободителей

Новости Беларуси. Сотни тюльпанов, оркестр и залпы в небо. В Чаусском районе Могилевской области торжественно открыли комплекс в честь героев-освободителей, которые сражались на реке Проня в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время события, которые происходили на чаусской земле с осени 1943-го до весны 1944 года, подавались в усеченном виде. Об этих кровопролитных боях нет ни слова в главных хрестоматиях военной истории. Оттого подлинная цена противостояния на этой небольшой реке мало кому известна. А между тем сражения на Проне по своей силе превзошли даже Сталинградскую битву.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

9 месяцев стоял фронт, 330 тысяч человек погибли, пропали без вести, это страшнейшая трагедия, эти цифры просто не поддаются нормальному восприятию. Но народ выстоял, выжил, возродили землю, возродили деревни, к сожалению, не все. Но мы живем и развиваемся, и сегодня мы должны ценить тот мир, который у нас есть, ту стабильность, нашу землю.

Анатолий Винкевич, председатель Чаусской районной ветеранской организации:

Мы еще только строили его, уже люди приезжали. Сейчас сюда детишек ведут, показывают. У нас еще дальше есть задумка его расширить. Это будет память о наших солдатах погибших. Мало прочитать в книге. Приехать, увидеть – это останется в памяти, особенно у молодых людей.