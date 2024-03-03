Анжелика Курчак: очень важно, что избранные в нынешний парламент люди – это государственники

Итоги работы подводят депутаты Палаты представителей седьмого созыва. Они приняли свыше 300 законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их время выпало немало вызовов: турбулентный 2020-й, экономические санкции Запада, мировой геополитический передел.

Первая сессия палаты представителей в новом составе состоится 22 марта. Как подчеркивают эксперты, роль, которую берет на себя нынешний депутатский корпус, судьбоносная. Беларусь вступает в важный для страны период: впереди формирование ВНС и запланированные на 2025 год президентские выборы.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Мой багаж – это 30 лет службы в органах прокуратуры. Начиная от стажера районного звена, заканчивая руководителем структурного подразделения Генеральной прокуратуры. Мой багаж – это опыт юридической практики, знания, навыки, моя способность эффективно применять законодательство, отстаивать права граждан, общественные и государственные интересы.

Очень важно, что люди, которые были избраны в нынешний парламент, – это государственники, это люди, которые умеют принимать ответственные решения. Не только за судьбу конкретных людей, избирателей того или иного округа, но и за судьбы всей страны.

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