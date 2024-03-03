В Беларуси отмечают 185-летие Полоцкого церковного собора

Важную для всех христиан Беларуси дату отмечают в Полоцке. 185 лет назад состоялся Полоцкий церковный собор, по итогам которого более полутора миллионов униатов вернулись в лоно православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.