Прямой эфир

В Беларуси отмечают 185-летие Полоцкого церковного собора

03 марта 2024 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важную для всех христиан Беларуси дату отмечают в Полоцке. 185 лет назад состоялся Полоцкий церковный собор, по итогам которого более полутора миллионов униатов вернулись в лоно православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают 185-летие Полоцкого церковного собора-1

Праздничные мероприятия начались в Софийском соборе с божественной литургии, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Священнослужители, представители местной власти и прихожане почтили память тех, кто потрудился на благо воссоединения белорусских униатов с православной церковью. Продолжились торжества чтениями в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой.

# Православные в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В отношении жителя Минска возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида
03 марта 2024 10:37

В отношении жителя Минска возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида

Данилович: сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей и отстоять суверенитет страны
03 марта 2024 10:31

Данилович: сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей и отстоять суверенитет страны

Если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Приметы на начало марта
03 марта 2024 07:58

Если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Приметы на начало марта