В Беларуси отмечают 185-летие Полоцкого церковного собора

Важную для всех христиан Беларуси дату отмечают в Полоцке. 185 лет назад состоялся Полоцкий церковный собор, по итогам которого более полутора миллионов униатов вернулись в лоно православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важную для всех христиан Беларуси дату отмечают в Полоцке. 185 лет назад состоялся Полоцкий церковный собор, по итогам которого более полутора миллионов униатов вернулись в лоно православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничные мероприятия начались в Софийском соборе с божественной литургии, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Священнослужители, представители местной власти и прихожане почтили память тех, кто потрудился на благо воссоединения белорусских униатов с православной церковью. Продолжились торжества чтениями в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой.