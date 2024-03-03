Данилович: сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей и отстоять суверенитет страны

Итоги работы подводят депутаты Палаты представителей седьмого созыва. Они приняли свыше 300 законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их время выпало немало вызовов: турбулентный 2020-й, экономические санкции Запада, мировой геополитический передел.

Первая сессия палаты представителей в новом составе состоится 22 марта. Как подчеркивают эксперты, роль, которую берет на себя нынешний депутатский корпус, судьбоносная. Беларусь вступает в важный для страны период: впереди формирование ВНС и запланированные на 2025 год президентские выборы.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Я очень благодарен избирателям за доверие и поддержку. Учитывая свой опыт, накопленные знания, я постараюсь сделать максимально возможное, чтобы оправдать доверие избирателей и отстоять суверенитет нашей страны, и сделать ее сильным и процветающим государством.