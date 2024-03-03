Депутаты Палаты представителей седьмого созыва подводят итоги работы

Итоги работы подводят депутаты Палаты представителей седьмого созыва. Они приняли свыше 300 законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их время выпало немало вызовов: турбулентный 2020-й, экономические санкции Запада, мировой геополитический передел.

В этих условиях в том числе и парламентариям пришлось принимать оперативные решения, чтобы обеспечить стране дальнейшее развитие, мир и стабильность. Законодательную эстафету восьмой созыв нижней палаты перенимает тоже в непростой период: идет геополитическое переформатирование, непрекращающееся давление Запада, наращивание сил и средств НАТО у наших границ. В такой ситуации необходимо быстро подключиться к работе. Активности от парламентариев ждут и избиратели.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

От депутатов требуется огромная работа. И, конечно, населению очень важна связанность депутата с регионом, с местным населением. Но в то же время депутат встроен вообще в политическую систему, взаимодействует с вертикалью, то есть это очень важная вещь, которая населению необходима.

Андрей Басак, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Прежде всего это должен быть человек неравнодушный, человек обладающий управленческим опытом, который имеет достаточный уровень образования. И самое главное, что это человек, который готов все свои силы отдать на будущее нашей страны.

Переходный период в работе Палаты представителей Национального собрания Беларуси важно провести на достойном уровне. На это обратил внимание глава государства на недавнем совещании. Речь шла об организационных вопросах работы нижней палаты парламента. Главное – обеспечить комфортные условия депутатам, от этого зависит и качество работы всего парламента. Лукашенко: «Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу». Подробнее.