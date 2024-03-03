В отношении жителя Минска возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и отрицание геноцида

Уголовные дела за отрицание геноцида белорусского народа; организацию, подготовку и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и реабилитацию нацизма возбудили следователи Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители при поддержке СОБРа задержали 54-летнего жителя столицы, который в соцсети размещал деструктивные материалы, направленные на смену конституционного строя, а также посты на историческую тематику. В них он утверждал, что зверства, учиненные на территории Беларуси, ошибочно приписаны нацистским оккупантам. Минчанин публиковал якобы собранные им «доказательства» и искал единомышленников, чтобы переписать хронографию прошлых лет.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Установлено, что в 2020 году создал и администрировал группу в социальной сети, где размещал деструктивные материалы так называемой протестной тематики, направленные на смену конституционного строя. Также фигурант отрицал геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны, в своих публикациях реабилитируя фашистов и приписывая советским гражданам преступления, совершенные оккупантами. Подобными постами минчанин пытался очернить светлую память жертв нацизма и героев, сражавшихся с врагом.