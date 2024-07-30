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Первые итоги председательства России в СНГ подвели на заседании в Минске

30 июля 2024 11:30
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Динамично развиваются торгово-экономические связи стран СНГ. За первые пять месяцев объем промышленной продукции вырос более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые итоги председательства России в СНГ подвели на заседании в Минске-1

Почти на четыре пункта больше грузовых коммерческих перевозок, на 9 % прибавила розничная торговля. Цифры озвучили на очередном заседании Совета постпредов стран Содружества, подводя итоги председательства России за первое полугодие. В СНГ большое внимание уделяется всем направлениям сотрудничества, в том числе и гуманитарному. Состоялись мероприятия, открывающие возможности для молодежи, они ориентированы на поддержание и развитие культурного направления, экономики и технологий.

Первые итоги председательства России в СНГ подвели на заседании в Минске-4

Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств:
Принят целый ряд важных документов, направленных на дальнейшее наращивание экономического сотрудничества на пространстве СНГ. Это в первую очередь план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров и концепция сотрудничества государств – участников СНГ в энергетической сфере до 2035 года.

Первые итоги председательства России в СНГ подвели на заседании в Минске-7

Сотрудничество стран базируется на сохранении исторического фундамента. Ключевая тема – противодействие попыткам фальсификации истории. Разрабатывается проект документа – обращения глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в исполкоме. Заявление готовится к принятию на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в октябре в Москве.

# СНГ # общество # Андрей Грозов

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