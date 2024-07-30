Первые итоги председательства России в СНГ подвели на заседании в Минске

Динамично развиваются торгово-экономические связи стран СНГ. За первые пять месяцев объем промышленной продукции вырос более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти на четыре пункта больше грузовых коммерческих перевозок, на 9 % прибавила розничная торговля. Цифры озвучили на очередном заседании Совета постпредов стран Содружества, подводя итоги председательства России за первое полугодие. В СНГ большое внимание уделяется всем направлениям сотрудничества, в том числе и гуманитарному. Состоялись мероприятия, открывающие возможности для молодежи, они ориентированы на поддержание и развитие культурного направления, экономики и технологий.

Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств:

Принят целый ряд важных документов, направленных на дальнейшее наращивание экономического сотрудничества на пространстве СНГ. Это в первую очередь план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров и концепция сотрудничества государств – участников СНГ в энергетической сфере до 2035 года.