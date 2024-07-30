Возвели храм по обету. История церкви Святой Параскевы Пятницы

Словно василек в небе. Церковь Святой Параскевы Пятницы – заступница лепельчан, рассказали в программе «Путевка BY». Деревянная и намоленная. Лекарство для души. Источник светлых мыслей и вдохновения. Церковь уникальна тем, что возведена в 1868 году по обету.

Предание говорит, что за сутки народ божий его построил. Тогда был большой мор, и один человек увидел во сне откровение, что если построят храм Святой Параскевы Пятницы, Господь проявит милость. Так и случилось. Срубили два венца и уже почувствовали помощь божью. За свою жизнь храм претерпел немало, но остался духовным наставником для верующих.

Протоиерей Сергей Лешкевич, благочинный Лепельского округа:

Поначалу он был униатским. Когда униаты вернулись в православие, то храм стал православный. Когда пришла революция, его закрыли, была поначалу тюрьма для кулаков пересыльная. Во время войны немцы даже сгоняли сюда лошадей. Слава Богу, что в 1944 году он был возвращен, возобновилась духовная жизнь. Храм объединяет и православных и католиков, потому что во время революции был закрыт не только храм, но и костел. Люди, которые исповедуют римско-католическую веру, имели возможность посещать храм, приходили вплоть до 2000-х годов в этом храме, поэтому он такой символичный.

Старинные в церкви и колокола. По надписям можно прочитать мастеров. А на Пасху все желающие могут позвонить.