Председатель Совета Республики встретилась с участниками проекта «Команда будущего»

Более 340 молодых лидеров со всех регионов страны объединил открытый диалог в Минске. С выпускниками и участниками проекта «Команда будущего» встретилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикеру поступило немало вопросов и конкретных предложений от молодежи. Они касались совершенствования сферы образования, внутренней политики, работы медиасферы и геополитической обстановки. Диалоговая площадка стала финальной точкой работы юбилейной 10-й платформы «Команда будущего». В 2026 году она собрала около 60 активистов. Участники прошли серию тренингов и разработали собственные проекты.

Евгений Смоляков, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»: Платформа была интересная. Лично мне, скажем так, участие в данном мероприятии принесло опыт в создании своих проектов, в командной работе, в дальнейшем поможет и в профессиональном развитии и непосредственно в решении каких-то рабочих задач.

Александра Горбатова, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:

Открытый диалог – это уникальная возможность для наших молодых людей со всех регионов, из разных уголков нашей страны озвучить свои вопросы и, самое главное, внести свои предложения и инициативы для нашего государства, которые обязательно найдут отклик и реализацию на благо нашей страны.

Проект «Команда будущего» реализуется по инициативе Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания. Идея о создании платформы впервые прозвучала на VI Всебелорусском народном собрании в 2021 году. За это время школу лидерства прошли более 400 человек.