Лазаревич: мы поддерживаем идеологию Беларуси и России путём воспитания наших детей

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень важно отметить то, что наш глава государства и Наталья Ивановна [Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси – прим. ред.], посещая определенные форумы, говорят о важности сохранения русского языка для возможности общения между нашими странами.

Мы поддерживаем идеологическую линейку развития наших двух стран путем воспитания наших детей.

Очень важно, чтобы дети тоже чувствовали и понимали. Наши регионы, российские дети, мы – продолжение этих встреч в рамках образования. У нас же есть «Поезд Памяти Победы», когда наши дети из Российской Федерации, Республики Беларусь... Узбекистан тоже заинтересовался – сказали: мы бы тоже хотели, чтобы наши детки поучаствовали в данном мероприятии. Потому что когда они посещают места, где были основные бои, когда им рассказывают, насколько было важно защитить нашу страну, наши земли и остаться независимыми. То есть когда руководители приезжают к нам в образовательные учреждения, а потом, в продолжение идут какие-то глобальные мероприятия, для этого очень важны именно взаимоотношения между местными органами власти, чтобы был прямой контакт. Поэтому здесь идеология обширна и очень важна в поддержке защиты интересов наших государств.