Андрей Савиных о ситуации в ОБСЕ: ряд делегаций ведут себя не просто беспардонно. Скорее, как гопники

Не только Байден во многом играет на публику. Сегодня в целом политики, да и дипломаты, что для них было совсем не свойственно раньше, явно заигрались, превращая некогда авторитетные международные площадки в сцену для политико-театральных выступлений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе один из таких перформансов разыгрался на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. «Собака лает – караван идет». Лукашенко о давлении на Беларусь со стороны Запада. Читайте здесь.

Члены украинской делегации пытались сорвать выступление белорусского депутата Андрея Савиных, развернув за его спиной желто-голубое полотно. Но дипломат даже не повел взглядом в сторону провокаторов и продолжил доклад. А говорил в это время Савиных действительно о важном – об искаженной логике Запада, об истинных предпосылках конфликта в Украине, о последствиях исключения Беларуси и России из ОБСЕ. В какой обстановке проходило заседание, почему никакие провокации не заглушат голос нашей страны и что думает Савиных о состоянии современной дипломатии? Впечатлениями от поездки в Вену белорусский депутат поделился с нашей программой.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Увы, ряд делегаций в ходе заседания ведут себя не просто беспардонно, но неприемлемо. Скорее, как гопники, а не как официальные представители своих стран. Что поделаешь, мы все равно сохраняем спокойствие, представляем свои позиции аргументированно и веско, доказательно. Стараясь просто не обращать на них внимания. Мне кажется, это лучший подход в такой ситуации. Сегодня мы переживаем такой исторический период, когда все без исключения площадки, будь то переговорные или многосторонние, пребывают в кризисе, в сложной ситуации. Парламентская Ассамблея ОБСЕ не исключение. Тем не менее пока эта площадка работает, мы используем любую возможность, чтобы донести до зарубежной аудитории, до политических кругов нашу логику. Наше видение происходящих событий. Да, они очень часто делают вид, что нас не слышат и не понимают. Но я много раз убеждался, что в реальности они понимают все очень хорошо. Просто действуют, просто защищают свои интересы. Когда придет время, они очень быстро перестроятся. Но голос наш в любом случае будет услышан.

О том, что Беларусь, несмотря ни на какие провокации, не покинет международные организации, заявил накануне и глава государства.