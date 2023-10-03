Лазуткин: Беларусь им интересна, но они понимают, что мы в сфере российского влияния и российский союзник

Избирательная кампания в Польше проходит точку кульминации – власть и оппозиция провели крупные массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электорат пугают разрухой, коррупцией, грабежом, наплывом мигрантов. И, как говорят специалисты, ни одни выборы в Польше не проводились в условиях столь сильного раскола и агрессии. О том, какие перспективы ждут польско-белорусские отношения после таких выборов, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Варшаве провели «марш миллионов сердец», который собрал около 600 тысяч человек. Поскольку оппозиция контролирует мэрию Варшавы, а значит и местную полицию, им все разрешили. Конечно, были там не только жители столицы и не только сторонники Туска. Его задача – объединить вокруг себя все партии второго плана, которых специально позвали на марш. Эмблема Туска многим покажется знакомой – такую использовал на белорусских выборах штаб одного банкира. Белый цвет одежды, рубашек – все это нам тоже хорошо знакомо. Да и сам формат – показать, как нас много в столице, вывести миллион человек – это примерно как наша оппозиция все время пыталась вывести 100 тысяч в Минске.

Были и плакаты с креативными надписями. Похоже, проводят кампанию одни и те же люди.

В это же время проходил съезд правящей партии в Катовице, где Качиньский в окружении партийного аппарата рассказал, что противник собрал всего 60 тысяч, а не миллион. Там же требовали отправить Дональда Туска в Берлин, назвали его мужем Меркель, а марш оппозиции – маршем пустых сердец и пустых голов.

Кроме оскорблений, показали секретную папку с компроматом на Туска, якобы тот собирается завезти в Польшу 10 тысяч мигрантов. Насколько людям такое интересно? Сторонников Качинского на съезд привозили автобусами, а вокруг столицы, наоборот, создали дефицит топлива, чтобы люди не попали на марш к Туску.

Андрей Лазуткин:

Катовица тоже была выбрана не случайно – это Силезия, шахтерский регион, где Евросоюз недавно требовал закрыть шахты, то есть оставить людей без работы, и понятно, что Туска там и так не будут поддерживать. Но избирателям все равно напомнили, что Туск – немецкий шпион, и что при нем Польшу опять ждет раздел между Россией и Германией. Как выразился Качиньский, «Этот рыжий – самая большая угроза для Польши». По этому поводу даже сняли предвыборный ролик, где сотрудник немецкого посольства звонит Качинскому, а тот ему отказывает и кладет трубку, мол, разговаривайте с Туском. Такие мы гордые и независимые.

Но давайте разберемся, кто чей шпион. По юности сам Качиньский ходил в другое посольство – советское. В конце 1980-х Качиньский общался с сотрудником советской разведки в Польше Анатолием Васиным (это был первый секретарь советского посольства, кстати, близкий друг Янаева и соратник известного Сергея Иванова). До Польши Васин много лет работал дипломатом в Финляндии. Качиньский приходил к нему на квартиру, где тот рассказывал о ситуации в Советском Союзе, предупреждал о подготовке ГКЧП и о положении в других соцстранах, где начались бархатные революции. Что Качиньский получал взамен? Поскольку Васин был специалистом по Финляндии, которая была независимой, но дружила с Советским Союзом, скорее всего, такой же вариант предлагали Качинскому для независимой Польши. Валенса хотел полного разрыва с русскими, и он не устраивал советское посольство, поэтому внутри «Солидарности» искали запасные варианты.

Это не тайна, обо всем этом подробно писала Gazeta Wyborcza, да и сам Качинский контакты с Васиным не отрицает, есть даже книга на эту тему. Оппозиция всерьез считает, что это именно русские начали выращивать в «Солидарности» Качиньского в противовес Валенсе. Потому что если посмотреть на всю последующую карьеру Качинського, то сегодня это главный антизападный политик в Польше. Он открыто действует против интересов Евросоюза и поддерживает Дональда Трампа, который хочет превратить НАТО в коммерческое предприятие.

Андрей Лазуткин:

Еще интереснее, что у Польши альянс с теми же антизападными политиками, что и у Путина – с Ле Пен, с Маттео Сальвини, с испанской партией VOX и, конечно, с Виктором Орбаном. И сами методы подавления оппозиции, судов, свободы слова, расстановка на посты людей из спецслужб – это все якобы российские методы, говорят сторонники Туска. Там пугают, что грядут времена ПНР и что надо защищать свободу и демократию. Вот под эти лозунги они и пытаются вывести людей, но по рейтингам получается все-таки слабее, чем у «ПиС». Разгадка в том, что при демократии поляки уже пожили и хотят обратно в диктатуру, но чтобы был порядок, достаток и все это за чужие деньги – так считает избиратель партии «Право и справедливость». И эта точка зрения популярна. При этом русских одинаково не любят и те, и эти. Правда, когда братья Качиньские первый раз пришли к власти, с ними действительно пытались наводить мосты по старым связям. Путин отправлял к ним своего помощника – спецпредставителя по Европе Сергея Ястржембского. Тоже, кстати, протеже Сергея Иванова и человека, известного в узких кругах. Ястржембский встречался с братьями, но дальше получилось как получилось. Сказать, что «Право и справедливость» – это друзья России, конечно, нельзя.

Андрей Лазуткин:

Под выборы вспомнили и об отце премьер-министра Моравецкого, который, как ни странно, тоже имел пророссийские взгляды. Корнель Моравецкий заявлял, что Польше не нужны американские базы, что это Украина первой напала на Донбасс и что в Польше начался «российский психоз». Его тогда спрашивали, не бьют ли такие высказывания по авторитету сына – премьер-министра. На что тот отвечал, что да, премьер важен, но польско-русский вопрос еще важнее. В 2019 году отец Моравецкого умер. И больше такого никто себе не может позволить высказывать. Если почитать оппозиционные сайты, то там везде висят флаги Украины, все они рассказывают о поддержке ВСУ, мародерстве, воровстве, пьянстве русских солдат, о больших российских потерях. Там нет никого, кто бы открыто выступал хотя бы за переговоры и перемирие. Это не потому, что польские политики плохие, а потому что у людей в Польше такие настроения, под которые политики подстраиваются. У оппозиции точка зрения, что мы не против мира, но смотрите, с Путиным нельзя договариваться, он завтра нарушит свое слово. То есть все равно идет оправдание дальнейшей войны. И когда перед выборами возник конфликт Киева и Варшавы по зерну, оппозиция назвала это подарком Путину и ошибкой Моравецкого. Они не сомневаются, что Украина победит, просто из-за Моравецкого Польше после победы достанется чуть меньше денег, ее не допустят к послевоенной дележке Украины. Почему они так считают? Есть грубые американские расчеты, что когда конфликт высокой интенсивности не закончился за год, он будет идти еще 3-4 года и прекратится после истощения сторон. В принципе, это именно то, что нужно Польше – чтобы Украина и Россия нанесли друг другу максимальный ущерб и ослабли, а Польша стала лидером в регионе. Поэтому среди поляков полное согласие по украинской теме. Главное – не помогать слишком много и не в ущерб себе – об этом говорят и правящая партия, и оппозиция.