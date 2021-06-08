Андрей Русакович: Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Виктор Саевич, магистр политических наук.

Юлия Бешанова, СТВ:

Беларусь так много и так часто в мировых таблоидах не появлялась очень давно. Не знаю, хорошо это или плохо, но переговоры президентов в Сочи возымели, наверное, характер информационной бомбы. Президент вернулся и собрал во Дворце Независимости совещание, где лично рассказал о том, о чем шел разговор с Путиным. Как вам кажется, для чего было это совещание, для чего был этот разговор уже в Беларуси? О встрече президентов Беларуси и России в Сочи: «Были обсуждены все актуальнейшие проблемы»

Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы отметили совершенно верно, что Беларусь попадает в последние месяцы в топ новостей, мировых причем. Действительно, встреча двух президентов в Сочи из этого ряда. Почему? Прежде всего отметим высокую динамику ситуации международной и внутренней, и в Беларуси, и в России в последние месяцы, и то, что происходит вокруг нас. Поэтому все это требует определенного реагирования, причем реагирования на уровне стратегического союза Беларуси и России. Мы видим, линейка вопросов, повестка дня, что называется, двух президентов – там были обсуждены все актуальнейшие проблемы: от проблем международной безопасности и заканчивая дальнейшим строительством Союзного государства. Я бы так это сформулировал. Андрей Савиных: «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами» Юлия Бешанова:

Что касается НПЗ, нефти, газа, как будут развиваться события? С Путиным вроде бы как договорились даже по поводу налогового маневра. Подробностей пока нет, но тем не менее, как сказали президенты, «значительно продвинулись в решении вопроса». Как дальше будет развиваться в этом направлении? Сделан очень важный шаг вперед, чтобы снять противоречия Андрей Русакович:

Нефтегазовый рынок в последние годы весьма волатилен. Все помнят ситуацию с нефтью, с ценой в прошлом году, как она формировалась и как это влияло на мировые рынки. Все помнят ситуацию в белорусско-российских отношениях вокруг нефти и газа. Поэтому то, что сейчас происходит, и учитывается воздействие Запада не нефтегазовую сферу, возможно, потому что там очень сложный механизм – это один из крупнейших вообще рынков мира, я считаю, нефти и газа. И то, что сейчас происходит вокруг «Северного потока – 2» и транзита нефти и газа через Украину и Беларусь, это сложная гамма вопросов, поэтому при формировании общей позиции Беларуси на внешних рынках эти факторы учитывались, чтобы минимизировать эти вопросы негативные Запада. Во-вторых, конечно, надо снять нам (и этот процесс, мы видим, идет) какие-то противоречия в рамках общего рынка нефти и газа Беларуси и России. Будем говорить пока о формате Союзного государства. На мой взгляд, на этих переговорах сделан очень важный шаг вперед, чтобы снять какие-то противоречия. Как дальше будет, это зависит от многих факторов. Нужно опираться на своих традиционных союзников, а также искать новые варианты по всему миру

Андрей Русакович:

Международная практика поведения государств в таких сложных условиях уже наработана. И во времена, которые были в период сверхдержав (Советского Союза, Соединенных Штатов и позже), в общем-то, кроме переговорного процесса, от которого никогда не надо отказываться, причем задействовать для этого различные площадки, двусторонний формат и многосторонний, работу международных организаций профильных, которые занимаются этими вопросами, это все надо делать. Надо, конечно, минимизировать потери от санкций или ограничительных мер – это раз. Ну и опираться на своих традиционных партнеров, союзников – это прежде всего Россия, Китай, Индия, искать новые варианты по всему миру. Мир полицентричен, и среди этих центров, условно говоря, силы – коллективный Запад, а именно Европейский союз, Соединенные Штаты – представляют только один из этих центров. Работать можно, работать нужно. Виктор Саевич: то, что мы выстояли, это не просто так. Моральный стержень практически в каждом белорусе сработал Юлия Бешанова:

В контексте полетов и запрета полетов нашим самолетам над Европой, европейским самолетам – в нашем небе обсуждался вопрос о полетах белорусских самолетов в Крым. Но ведь это в первую очередь, наверное, политический вопрос. Как на это реагировать и вообще возможно ли это? О вопросе полетов белорусских самолетов в Крым: «Политические издержки какие-то будут. Все это требует взвешенного подхода» Андрей Русакович:

Вопрос достаточно непростой. И это не только формат наших отношений с Россией, Украиной, это вопрос международной политики вообще-то. Поэтому я сформулировал бы следующим образом: здесь, конечно, надо просчитать все возможные варианты, минусы, бонусы, которые получит Беларусь, не только чисто экономические – жизненные. Крым – излюбленное место отдыха.

Юлия Бешанова:

Санаторий в Крыму, который вспоминал Президент. Андрей Русакович:

Конечно, политические издержки какие-то будут. Все это требует взвешенного подхода, дополнительного обсуждения с Россией на политическом уровне, на экспертном и так далее. И тогда можно выработать то решение, которое будет оптимальным. Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений Андрей Русакович:

Это не только двусторонний вопрос, это вопрос региональной безопасности в том числе [об отношениях с Украиной – прим. ред.]. Надо понимать, что было сделано, например, за последние пять лет Беларусью для Украины и какие интересы сама Украина имела и имеет здесь, в Беларуси. Поэтому концепция ответственного соседства, которая базируется на принципах, которые Андрей Владимирович [Савиных – прим. ред.] обозначил, конечно, она предполагает, что Украина будет нашим важным партнером, потому что отношения между народами, экономические связи, вопросы безопасности и многое-многое другое – это нас просто обязывает. Правительства и в Минске, и в Киеве очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений, чтобы это не повело за собой цепочку других сложностей в человеческих отношениях и так далее. Юлия Бешанова:

Что касается безопасности, у нас Союзное государство, фактически создано общее оборонное пространство. В рамках Союзного государства, наверное, мы больше всего продвинулись именно в военно-техническом сотрудничестве, общее ПВО уже создано. Что дальше? Ведь это нервирует тот самый коллективный Запад – регулярные учения возле границы, в которых по легенде отрабатывается версия диверсантов и так далее. Насколько реальны в нынешней геополитической ситуации вооруженные решения конфликтов? Или все-таки показали друг другу, что можем, и на этом все?

Андрей Русакович:

Я думаю, приоритет в регионе должен отдаваться политико-дипломатическим методам в решении всех спорных вопросов. Юлия Бешанова:

Но порох должен быть сухим, да? Андрей Русакович:

Что касается оборонной политики, опять же, мы видим тенденцию, если посмотрим на рост военных расходов и кто там в лидерах в мире. Понятно, что не мы, Беларусь, и даже не Российская Федерация, хотя расходы увеличиваются, армии всех крупных стран, если вы заметили, неуклонно модернизируются. Это мировой процесс, поэтому порох действительно поддерживается в надлежащем состоянии. Что касается наших отношений с Россией (а это отношения стратегического союза), оборонная составляющая наиболее продвинутая, на мой взгляд. Здесь существует региональная группировка войск, это уже о многом говорит – единые цели, задачи. Конечно, то, что происходит, – модернизация Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации, наращивание количества учений, то есть совместных мероприятий в целом, которые укрепляют совместимость наших Вооруженных Сил, развивают взаимодействие, потому что офицеры – это не только советское прошлое, это уже новая элита, которая выросла и в России, и в Беларуси. Им надо иметь соответствующий опыт.