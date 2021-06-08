Завела лису и енотовидную собаку. Посмотрите, как живёт минчанка, которая решила переехать в деревню

Новости Беларуси. Жительница Крупского района Наталья Машкова предпочла столице сельскую местность, переехала, завела коров, разводит коз и активно осваивает сыроделие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее натуральную продукцию любят и знают как в окрестностях, так и в других городах. А ворота усадьбы открыты для гостей не только из Беларуси.

Корреспондент Ольга Власовец воспользовалась гостеприимством и узнала, чем минчанку так привлекла белорусская деревня.

Наталья Машкова почти 10 лет назад переехала на малую родину из столицы. Когда в Минске уже все перепробовала, женщину потянуло на родные просторы – в деревню Красновка. Здесь ее ждал столетний отчий дом.