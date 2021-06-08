Раньше машины ехали в обход почти 40 км. Мост через реку Орессу возвели всего за две недели

Новости Беларуси. Подразделения транспортных войск соединяют берега. В Гомельской области военнослужащие дорожно-мостовой бригады навели переправу через реку Орессу. Деревянную конструкцию возвели всего за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь по ней без опаски могут проходить большегрузы до 60 тонн. Транспортная артерия позволит объединить инфраструктуру четырех районов и упростит путь для сельскохозяйственной техники.

Руслан Бреус, заместитель командира, главный инженер 36-й дорожно-мостовой бригады:

В ходе проведения тактико-специального учения с мостовым батальоном 36-й дорожно-мостовой бригады командиру батальона была поставлена задача на возведение моста через реку Оресса у населенного пункта Смоловка Октябрьского района Гомельской области. После проведения рекогносцировки командир батальона принял решение для строительства низководного деревянного моста длиной 44 метра под грузоподъемность 60 тонн с использованием мостостроительной установки УСМ-2. Задача была выполнена качественно и в установленные сроки, на оценку «отлично». Инженерное сооружение передается районному исполнительному комитету Октябрьского района.